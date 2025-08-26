Ataque al Casino Royale: Familias de víctimas piden intervención de EU y castigo para Los Zetas

Familiares asisten a la conmemoración del 14 aniversario del incendio al Casino Royale en Monterrey. (EFE)

Familiares de las víctimas del atentado al Casino Royale, perpetrado hace 14 años en el norte de México por el Cartel de los Zetas, entregarán un escrito ante el Gobierno de Estados Unidos para solicitar su intervención en el caso.

Así lo revelaron en el marco del aniversario luctuoso del ataque incendiario que cobró la vida de 52 personas, tras detectar que una de las personas que murió en los hechos, registrados el 25 de agosto de 2011, era de nacionalidad norteamericana.

Samara Pérez Muñiz, vocera de los deudos, indicó que acudirán al Consulado en Monterrey de los Estados Unidos para entregar su petición por escrito.

El ataque al Casino Royale se registró cuando un grupo de integrantes de los Zetas ingresó al inmueble y, tras rociar de gasasolina la entrada, le prendieron fuego porque el dueño del inmueble se negó a pagar una “cuota” al grupo criminal.

Atacantes del casino Royale no han recibido sentencia por el crimen

“Lo que nosotros vamos a realizar es hacerle de su conocimiento (...) que este ciudadano americano que falleció en el ataque ahora que consideran que son delincuentes terroristas (los narcotraficantes) pues caiga todo el peso de la ley sobre ellos”, mencionó.

Añadió que desean que a los criminales que perpetraron el ataque contra el Casino Royale se les dé el mismo trato que a narcotraficantes como el Z- 40 y el Z- 42, fundadores del grupo de los Zetas y quienes ya fueron deportados a Estados Unidos.

“Vimos que con las personas como el Z-40 y el Z-42 que ya están siendo juzgados en Estados Unidos, pues es muy diferente, aquí en México todos los indiciados siguen amparados, sentenciados sí, pero amparados todos”, dijo.

Pérez Muñiz agregó que la entrega del escrito se realizará en los próximos días, pero todavía no tienen una fecha definida.

¿Qué exigen los familiares de las víctimas del casino Royale?

Detalló que ante la Justicia del estado de Nuevo León hay 15 personas procesadas por el ataque a la casa de apuestas; sin embargo, ninguna de ellas ha recibido sentencia ejecutoria porque han presentado diversos recursos legales para evadir la ley.

A nivel federal compartió que no tienen conocimiento del estatus legal de los indiciados porque no tienen acceso a los expedientes.

Pérez Muñiz recordó que en la justicia mexicana tampoco ha fincado responsabilidad legal a los funcionarios que cometieron omisiones y contribuyeron a la tragedia, como es el caso de los que concedieron los permisos para la operación del Casino o los de Protección Civil que no procuraron la seguridad del inmueble.

“Tenemos que recordarles a los nuevos magistrados que van a tomar conocimiento de estos juicios que realicen las sentencias de la forma más rápida y, sobre todo, apegadas a derecho para que (...) quienes realizaron estos ataques tan impunes las caiga todo el peso de la ley y ya no haya más excusas, ni pretextos”, puntualizó.

Este lunes, los familiares de las víctimas del atentado al Casino Royale se reunieron en el mismo sitio en donde estaba la casa de apuesta para colocar ofrendas florales y veladores en memoria de sus seres queridos.

“Como cada año, insistirle a la sociedad que la memoria, que la historia de un ataque tan brutal no nos vuelva a alcanzar. Que la violencia continúa y si nosotros continuamos indolentes, esto jamás va a parar”, concluyó.