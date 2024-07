Denuncian quema de 15 perros en presunto basurero clandestino en Nuevo León

Mely Ramos, activista de Nuevo León, denunció que en un basurero clandestino en General Zuazua fueron quemados alrededor de 15 pesos.

Ramos, quien se denomina como abogada de los animales, compartió las fotografías donde se observa a los perros sin vida y con rasgos de haber sido calcinados.

”Basurero denominado Tlaxcala, en Zuazua, NL, acaban de quemar 15 perros de todos los tamaños. Es una atrocidad, tenemos que dar con el responsable”, acusó la activista quien pidió la intervención de las autoridades municipales y estatales.

¿Dónde está el presunto basurero clandestino de perros?

Se sitúa a un costado del camino que comunica con la comunidad rural conocida como Lumbreras de Tlaxcala. En el lugar se observaron algunos de los perros dentro de bolsas en color negro, sin que al momento se haya revelado el motivo.

A raíz de la denuncia pública, personal de la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno de Nuevo León acudió al basurero para iniciar con las investigaciones sobre estos hechos.

Ramos agradeció la respuesta de las autoridades y explicó que “inmediatamente después de reportarse (a las autoridades) el suceso, acudieron a dar fe de los hechos... Esto apenas comienza”, dijo.

Hace años en grupos de redes sociales dedicados a denunciar o exponer casos de maltrato animal, la comunidad presentó a un hombre que pedía apoyo debido a que tenía más de 20 perros que había rescatado, dado que mucha gente acude a esa zona del municipio de Zuazua para abandonar a sus mascotas y sus crías.

En ese entonces, el hombre quien dijo habitar en la comunidad de Lumbreras de Tlaxcala declaró que necesitaba alimento, atención y servicio de esterilización para los perros.

”Perrito que veo abandonado y me llama la atención, lo recojo, lo levantó enfermos, tengo poca medicina, ahorita tengo como unos 23, pero ya no puedo levantar porque ya no puedo más con ellos”, expuso el hombre que se identificó como Héctor.

Aunque las autoridades ya tienen conocimiento sobre el hallazgo, por el momento no han fijado una postura. El basurero clandestino se sitúa a más de una hora del centro de Monterrey.

¿El maltrato animal es castigado con cárcel?

Hay estados de la República Mexicana donde sí lo es, como la Ciudad de México. En la capital del país, el robo, secuestro, envenenamiento, maltrato y uso de animales con fines sexuales y crueldad puede ser castigado hasta con 10 años de prisión.

Una reforma al Código Penal de la CDMX, en su artículo 350 Ter, especifica ahora que quien maltrate o sea cruel contra un animal provocándole la muerte obtendrá de dos a seis años de prisión. En caso de causar una muerte no inmediata y que prolongue la agonía del animal, las penas puede llegar hasta los 10 años.

El artículo 350 Bis señala que a quien sea cruel con un animal y le cause lesiones o alteraciones en su salud, se le impondrán de uno a tres años de cárcel y de 300 a 500 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente (UMA).