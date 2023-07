Veracruz: Renuncian policías de Cosautlán; denuncian acoso y malos tratos de comandante

El municipio de Cosautlán de Carvajal, en Veracruz, se quedó sin elementos de la policía municipal luego de que renunciaran masivamente tras denunciar que vivían acoso y malos tratos por parte del comandante.

Fueron 13 los policías quienes decidieron dejar de laborar y cuando menos una de los elementos interpuso una denuncia por acoso ante la Fiscalía General del Estado de Veracruz, contra el comandante Jorge Musso Chaga, quien fue colocado en el cargo por parte de la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad.

Ante ello, las y los elementos solicitaron que se tomen acciones al respecto para removerlo, puesto que no pueden continuar trabajando si él sigue al frente de la policía del municipio.

Musso Chaga llegó al frente de la seguridad de Cosautlán desde el mes de noviembre, cuando la secretaría tomó el mando de la Policía Municipal. La renuncia se da luego de que el pasado lunes la comandancia fue atacada a balazos por sujetos desconocidos.

La policía que interpuso la denuncia señaló que el acoso laboral se da de manera constante, generando que los elementos queden más horas de las que corresponden, malos tratos y amenazas, así como abuso de autoridad.

Además, dijo que ella fue abusada sexualmente en el mes de diciembre del año pasado y que ese tipo de actitudes se repiten con otras elementos.

“Me amenazó que si no hacía lo que él quería, que él estaba al mando y podía hacer lo que quería y sino lo hacía me podía correr del trabajo (…) yo me negué y empezó a ladrillarme más y más y más, hostigar”, sentenció.

Asimismo, indicó que el comandante realiza extorsiones contra la población, lo que hace que todos los integrantes de la policía se encuentren expuestos a ser víctimas de represalias.

Actualmente, quedaron en el municipio únicamente el comandante y un par de elementos más, según medios locales. Cabe decir que se trata de una corporación pequeña para el sitio que habitan alrededor de 15 mil personas y el cual se encuentra a unos 90 minutos de la ciudad capital, Xalapa.