Hipólito Mora: ¿Qué dice la carta que dejó antes de ser asesinado?

Hipólito Mora exigió que su muerte no sea en vano, que los michoacanos sean valientes y logren romper el yugo del crimen organizado. (Cuartoscuro).

El equipo de Hipólito Mora reveló un sensible mensaje del exlíder de autodefensa, en una misiva que evidencia que ya presentía que la muerte lo acechaba.

“Yo nunca acepté sobornos ni intimidaciones, luché sin recibir nada a cambio más que el cariño de la gente, los que no me querían eran los chicos malos, yo estaré con mi hijo Manolo y le diré a la muerte: ¿dónde estabas por qué me huías tanto?”, señala la carta del exlíder de autodefensa.

Hipólito Mora también exige que su muerte no sea en vano, que los michoacanos sean valientes y logren romper el yugo del crimen organizado, y reclama a la actual administración que voltee a ver a sus ciudadanos. “… que el Gobierno que esté al momento de mi muerte, se fije en los ciudadanos antes que en sus campañas o en sus bolsillos”, señala en el segundo párrafo.

“Que mi muerte no sea en vano, y tanto mi familia como mis amigos y fieles seguidores hagan lo que tengan que hacer para que la lucha que yo empecé siga siendo por una causa justa para los ciudadanos”, finaliza.

¿Quién fue Hipólito Mora, fundador de las autodefensas en Tierra Caliente?

Hipólito Mora Chávez -quien fue asesinado el jueves 29 de junio de 2023 en Buenavista Tomatlán, Michoacán- fue un empresario, político, activista social y líder comunitario, fundador de las llamadas autodefensas en Tierra Caliente, como respuesta a los constantes ataques y extorsiones por parte del Cártel de Los Caballeros Templarios.

Nació el 26 de julio de 1955 en la localidad conocida como “La Ruana” y dedicó gran parte de su vida a la siembra y cosecha de algodón y limón.

Sin embargo, en 2013, Hipólito Mora fundó y lideró un grupo de autodefensas para proteger a sus comunidades del control de los cárteles de la droga.

La participación de Hipólito Mora en las llamadas autodefensas lo llevó a ser reconocido y conocido a nivel nacional e internacional. No obstante, su activismo también generó controversia y conflictos en la región, ya que algunos lo acusaron de buscar beneficios personales y de tener vínculos con grupos del crimen organizado.