Autodefensas no deben existir; confíen en la autoridad: AMLO a aguacateros en Michoacán

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió este viernes a los aguacateros de Michoacán que confíen en la autoridad y rechazó la creación de autodefensas, luego de que estos tomaran la decisión de armarse para defender sus tierras.

Al ser cuestionado sobre este tema, dijo que no tenía información al respecto, pero que las autodefensas no deben existir.

“No deben de existir autodefensas porque la responsabilidad de la seguridad corresponde al Estado, no soy partidario de que la gente se arme y forme grupos para enfrentar a la delincuencia, porque eso no da resultados y a veces en estos grupos se infiltran maleantes”, apuntó en la conferencia matutina.

Sobre la petición que hicieron de convertirse en autogobierno, López Obrador comentó que no está de acuerdo.

“Lo mejor es que confíen en la autoridad, que ya no es la autoridad de antes”, destacó.

Dijo que este tipo de grupos se han intentado implantar anteriormente en México, y que es algo que él ha denunciado pues considera que no es el camino. Incluso, afirmó que personas de los mismos grupos han dicho que las autodefensas pertenecen a organizaciones delictivas y que se disfrazan de pueblo.

Los comentarios surgieron luego de que Milenio publicara que 3 mil productores de aguacate y zarzamora de los municipios michoacanos de Salvador Escalante, Ario de Rosales, Nuevo Urecho y Tarétan tomaron las armas para defender sus tierras de la delincuencia.

Los campesinos han explicado que no son autodefensas y que no forman parte de la delincuencia organizada, pero que han adquirido algunas armas y se han encapuchado para protegerse. Y han dicho que son financiados por empresarios y aguacateros pues les es más barato comprar armas que pagar extorsiones de los cárteles, según el medio.