Derrumbe de mina en Coahuila: retiran comedor y dispensario médico en campamento

En el octavo día de los trabajos de rescate de 10 mineros atrapados en un pozo de carbón en la Villa de Agujita, el comedor y el dispensario médico instalados para apoyar a los familiares que permanecen en un campamento externos fueron retirados.

Alrededor de las 18:00 horas, personal de la Secretaría de Gobierno, de Desarrollo Social, del DIF estatal y del municipio de Sabinas ordenaron a los trabajadores del comedor y el dispensario moverse hacia el interior de la zona siniestrada.

El movimiento causó expectativa entre los familiares que permanecen en el exterior. Quedaron desconcertados ya que ninguno de los funcionarios estatales y municipales les informaron la razón de esta medida.

“Vine precisamente a eso porque me me dijeron que lo iban a retirar, y lo que me pude enterar es que lo van a pasar el comedor, hacia la otra entrada. La duda que tienen ellos (los familiares), es también si los van a reubicar o qué va a pasar con ellos. Hasta ahora no les han dicho nada”, comentó Remberto Hernández, regidor en Sabinas por Movimiento Ciudadano.

De acuerdo con Hernández, en otro punto del campamento se instalaron dormitorios y unidades médicas para atender a los familiares que permanecen en el interior.

“Hasta ahora, a ellos (familiares), ninguna invitación (se les hizo) de que se trasladen al otro lado les ha sido hecha. Todo se lo llevaron para allá, aquí las familias (están), si no a la deriva, sí intrigadas de que va a pasar con ellos”, agregó.

En la zona del accidente se ha registrado esta tarde una lluvia moderada, pero se espera que se repita, lo que preocupa a los familiares en lo que refiere a las labores de rescate y las complicaciones que se puedan generar.