Nataly Alejandra dejó Colombia para buscar una mejor vida en Guanajuato y ahora está desaparecida

GUANAJUATO.- Nataly Alejandra Ángel, una colombiana de 32 años de edad, desapareció en Celaya.

Su familia no tiene noticias de ella desde hace 25 días, por lo que piden a las autoridades estatales, federales, y colombianas que le ayuden a buscarla, informó su hermano Edgar Ángel.

Nataly, originaria de Bogotá, salió de esa ciudad para buscar una mejor oportunidad de trabajo en México, y fue así que llegó a Celaya enero de 2020.

“Salió como muchos colombianos buscando nuevas oportunidades de ingresos, que le permitieran una mejor calidad de vida”, dijo el hermano.

La última ocasión que vieron a Nataly fue en el mercado de Abastos Benito Juárez de Celaya, donde vendía boletos de rifa.

“Tuvimos contacto con ella hasta el 18 de junio y luego sus amigas nos reportaron que no la vieron. Y nos avisaron el 22 de junio. Hasta el momento no sabemos de su paradero ni cómo se encuentra”, indicó.

Edgar Ángel dijo que ya se tiene la carpeta de investigación 65522/2021 que se presentó en la Agencia de Investigación número 7 especializada en personas desaparecidas en Celaya:

“La última reunión la tuvimos el viernes y revisamos la galería de los Semefos en Guanajuato. Al momento no tenemos información clara de su paradero, y pedimos que se haga un poco de presión, pues desde hace 20 días no tenemos ninguna información que dé con su paradero o rastro alguno. No sabemos nada”, manifestó.

Edgar Ángel manifestó que su hermana es muy bonita, sociable, alegre, delgada, con cabello negro lacio, con labios pequeños y ojos grandes. La describió como una mujer responsable y trabajadora.

“Nuestra familia está muy afectada, pues no sabemos cómo está y cómo se encuentra, nosotros no sabemos si hacer el duelo o tener esperanzas, el suplicio y sufrimiento no cesa. Necesitamos saber dónde está. Estamos mal”, expresó.

Afirmó que en Guanajuato se vive mucha violencia y desaparición de personas: “Es algo terrible y es algo que está desbordando las capacidades de la sociedad y las autoridades”.

Aseguró que todos están expuestos a desaparecer, por lo que pidió a la sociedad que si sabe algo de ella o tiene información del paradero de su hermana, que la dé a las autoridades para encontrarla.