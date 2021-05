Candidato a la alcaldía de Cuernavaca pide que la ciudadanía ‘lo cuelguen’ si no cumple con sus promesas

Cuernavaca, Mor.- El candidato de Fuerza México a la alcaldía de Cuernavaca, Gerardo Gómez Borbolla, está firme en su postura de darle permiso a la ciudadanía de que “lo ahorquen” si no cumple con llevar el agua potable para todos y las promesas que ha planteado durante su campaña, de favorecerle la elección de l próximo 6 de junio.

“Me hubiera gustado, a mi, escuchar de un político que se comprometiera, si no cumplía, lo que está ofreciendo a que le pasara algo. Ya estamos cansados de promesas incumplidas. Yo soy un empresario, ciudadano y estoy cansado de eso, me ha afectado mucho el sistema (...) de ganar haré un gobierno de cuentas abiertas, si no cumplo estoy dispuesto a que me cuelguen, estoy tan seguro de ser transparente y si no cuélguenme porque voy a llegar a abrir las cuentas desde el primer día”, abundó.

El aspirante a edil por el partido Fuerza México señaló que “está harto” que no les pase nada a los gobernantes que fallan a los ciudadanos y que traicionan su confianza. Como ocurrió con Graco Ramírez quien a la fecha no ha sido sancionado por los presuntos desvíos en su administración.

El contendiente fue cuestionado por EL FINANCIERO, que si no sería mejor opción la cárcel, de no cumplir con sus propuestas de campaña, a lo que respondió “no lo hacen, el gobernador Cuauhtémoc (Blanco) dijo que iban a meter a la cárcel al gobernador pasado (Graco Ramírez) y no lo ha hecho”, insistió.

Además de que, dijo, la cárcel dependerá de una Fiscalía, que hoy no ha hecho nada en contra de los que desviaron recursos en la administración anterior.

Por lo que agregó que se apegará a los usos y costumbres de los 12 poblados indígenas qué hay en la entidad “y así sí me podrían colgar”, reiteró.

Gómez Borbolla señaló que conoce la problemática que actualmente vive la capital morelense por la ausencia del servicio de agua potable, derivado de la deuda que tiene el Ayuntamiento de Cuernavaca con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de más de 200 millones de pesos y que ha provocado que la empresa retire las cuchillas con las que se suministra la energía de los pozos de agua, con el fin de presionar a la alcaldía a ponerse al corriente.

Por lo que el aspirante refirió que va a construir cinco pozos de agua, con un presupuesto que pretende reducir al gasto que se genera por la recolección de basura que es de más de 20 millones de pesos, por lo que señaló que “no robará” como lo han hecho gobiernos anteriores para que de ahí se tomen 10 millones de pesos para dicho proyecto con el que llevará agua a las más de 300 colonias de la ciudad.

“Esos 10 millones de pesos se van a destinar a los tanques elevados, estamos hablando que en un año se pueden construir 24 tanques elevados en puntos clave, pues hay una deuda de 200 millones de pesos que quiero atender desde el primer día uno”, concluyó.