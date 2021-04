Fiscalía Anticorrupción ofrece cerca de 100 mil pesos por informes sobre el exrector de la UAEM

La Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción emitió una ficha de recompensa, por casi 100 mil pesos para quien brinde informes que den con la localización del exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Alejandro Vera Jiménez.

La dependencia emitió esta mañana la ficha de recompensa, por causa penal JC/860/2017, por la orden de aprehensión emitida el pasado 25 de marzo de , después de que el juez lo declaró sustraído de la acción de la justicia por no justificar su ausencia en dónde enfrentaría el fallo condenatorio por el delito de desvío de recursos y peculado en detrimento de la UAEM.

En días pasados, se detalló que el exrector comprometió 450 millones de pesos del subsidio otorgado por el Gobierno de Morelos, durante la gestión de Graco Ramírez, a la universidad, ya que presuntamente los utilizaron como garantía del crédito con Banco Interacciones.

El dinero se destinó y etiquetó a la política salarial, plazas de nueva creación, carrera docente, gastos de operación, desarrollo de programas y proyectos de docencia, investigación y difusión de la cultura, así como los apoyos administrativos necesarios para la prestación del servicio educativo.

Sin embargo, tras varios meses de falta de pagos al personal que labora en la UAEM, la huelga estalló en 2017 en la máxima de estudios morelense, por parte de los sindicatos tanto académicos como administrativos.

Después de que Alejandro Vera fue declarado prófugo de la justicia, su representante legal, Cristhian Fragoso informó para El Financiero, que el exacadémico no estaba evadiendo a la justicia, si no que no se había notificado, por parte de su defensa, que se llevaría a cabo la audiencia.

A la fecha la Fiscalía Anticorrupción no tiene mayores datos del exrector, quien también enfrenta cargos por desvío de recursos de la llamada Estafa Maestra.