Pide ‘likes’ en Bellas Artes para ir al espacio: ¿Quién es Jonathan Sánchez, el mexicano apoyado por Insulini?

Jonathan Sánchez Pérez, conocido como 'el mexicano espacial', impulsa su campaña rumbo a la Misión UNITY de la con el respaldo de Insulini (Fotoarte: El Financiero / Créditos: shutterstock, FB: Jonathan Cristhan Sanchez Perez, IG:@a_insulini).

El sueño de un joven del Estado de México, Jonathan Sánchez Pérez, de llegar hasta el espacio exterior se volvió tema viral en redes sociales gracias a Insulini, famoso creador de contenido y músico.

Apodado ‘el mexicano espacial’, pasó de vender su vocho para ir a la NASA en 2017 y ser el primero en el país en poner un material compuesto en la Estación Espacial Internacional a convertirse en candidato para la Misión UNITY.

¿Quién es Jonathan Sánchez Pérez ‘El mexicano espacial’?

De acuerdo con su biografía, Jonathan Sánchez Pérez, quien hizo campaña para ser presidente municipal de su natal Tultepec por el PT, se graduó como ingeniero en aeronáutica y nunca ocultó su sueño: llegar al espacio.

En 2017 tomó una de las decisiones más radicales de su vida. Vendió su vochito para costear su pasaporte y su visa hacia Estados Unidos.

Ese sacrificio le abrió la puerta a programas de la NASA, donde comenzó a forjar su identidad como investigador. Participó en el desarrollo de un material compuesto que resistió condiciones extremas y viajó hasta la Estación Espacial Internacional.

Jonathan no se limitó a la investigación. También dedicó tiempo a la divulgación. Visitó escuelas, ofreció conferencias y motivó a niños y adolescentes a creer en la ciencia como herramienta de cambio.

La Misión UNITY de la agencia SERA Space elegirá a seis jóvenes de todo el mundo para volar en una nave de Blue Origin, agencia de Jeff Bezos. Jonathan se postuló como candidato y lanzó una campaña digital para obtener apoyo comunitario.

De acuerdo con lo que explica Jonathan, únicamente debe conseguir alrededor de 100 mil likes por medio de una publicación en X, fijada en su perfil. Actualmente, ya rebasó esa meta.

Insulini apoya al joven mexicano mediante redes sociales

El camino de Jonathan habría sido distinto sin la intervención de Insulini, uno de los influencers mexicanos con mayor alcance en redes sociales de la actualidad. El creador de contenido utilizó su plataforma para amplificar la campaña del joven ingeniero.

Esto, luego de que se lo encontrara pidiendo likes para su publicación enfrente del Palacio de Bellas Artes en el centro de la Ciudad de México, lo cual llamó su atención y, aunque al principio no le creía por completo su historia, hizo un trato.

De acuerdo con lo que se ve en los videos, Jonathan acordó con Insulini que reproducirá una de sus canciones (’Rumba alienígena’) en el espacio; y además que documentará en exclusiva el proceso que realizará antes de irse al espacio.

En un segundo video, Insulini volvió a abordar el tema. Pasó un día con él, en donde comen birria, fueron a escuelas a dar pláticas y descubre que fue orientador en una secundaria.

Además, comenta en el video que si es seleccionado se irá en los Estados Unidos a realizar un programa de entrenamiento espacial y pasará pruebas físicas y de popularidad. Como extra, Insulini le compuso una cumbia, la cual destaca por un estribillo que canta “vamos a viajar al cosmos / presente, pasado, futuro”.

En otro video, apareció junto a amigos cercanos de Insulini, el grupo musical ‘Los Espantasuegras’, compuesto por Luis, el ‘Chaparro’ y el ‘Dios de la Cumbia’, quienes también instaron a apoyar al mexicano.