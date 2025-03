Muere David Johansen, integrante de la banda New York Dolls, a los 75 años: ¿Qué enfermedades tenía?

David Johansen, el cantante y último miembro sobreviviente de la banda glam y protopunk New York Dolls, que más tarde se presentó como su alter ego Buster Poindexter, murió este 28 de febrero. Tenía 75 años.

Johansen murió en Nueva York, ciudad donde vivió los últimos años, de acuerdo con Jeff Kilgour, portavoz de la familia.

Su hija Leah Hennessey, también confirmó en su perfil de Instagram el deceso del icónico artista, quien llevaba enfermo varios meses, además de enviar un mensaje desde la cuenta que abrieron hace meses para solicitar ayuda con gastos médicos, Sweet Relief Musicians Funds.

“David Johansen falleció pacíficamente en su casa, de la mano de su esposa Mara Hennessey y su hija Leah, bajo la luz del sol, rodeado de música y flores. Él y su familia se sintieron profundamente conmovidos por la efusión de amor y apoyo que han experimentado recientemente (…) Estaba agradecido de haber tenido la oportunidad de estar en contacto con tantos amigos y familiares antes de morir. Sabía que lo amaban eufóricamente”, se lee en el mensaje.

El músico David Johansen murió acompañado de su esposa, Mara Hennessey, y su hija Leah. (Foto: Instagram @leahvictoriahennessey)

¿De qué murió David Johansen? Esta es la enfermedad que tenía

La página de Sweet Relief Musicians Funds señaló que murió de ‘causas naturales’, aunque en realidad fue un cúmulo de enfermedades que lo aquejaron los últimos años.

A principios de 2025, se reveló que el músico estadounidense que murió este 28 de febrero tenía cáncer en etapa cuatro, mismo que afectó su estado de salud desde hace 10 años.

Además, le aquejaban un tumor cerebral y una fractura de espalda, de la cual no se terminó de recuperar y lo mantuvo en cama los últimos meses, además de que el tratamiento resultó costoso.

“Hemos vivido con mi enfermedad durante mucho tiempo (...) esta caída realmente nos llevó a un nivel completamente nuevo de debilitamiento. Este es el peor dolor que he experimentado en toda mi vida. Nunca he sido de pedir ayuda, pero esto es una emergencia. Gracias”, dijo Johansen hace meses.

Por ello, su hija Leah abrió una cuenta con la organización Sweet Relief Musicians Fund, misma que compartió la noticia de su fallecimiento.

La hija de David Johansen abrió un fondo para ayudar con sus gastos médicos. (Foto: Captura de pantalla https://www.sweetrelief.org/davidjohansenfund)

¿Quién era David Johansen?

David Roger Johansen fue un músico que nació el 8 de enero de 1950 en una gran familia católica de clase trabajadora en Staten Island, su padre era vendedor de seguros.

Llenó cuadernos con poemas y letras de joven y le gustaba mucha música: R&B, cubana, la cantante Janis Joplin y Otis Redding.

Comenzó su trayectoria musical siendo adolescente en la banda local Vagabond Missionaries para después unirse a los New York Dolls, allá por 1971.

David Johansen inició su treyectoria como músico en la adolescencia. (Foto: Facebook @officialBusterPoindexter)

Trayectoria de David Johansen con los New York Dolls

Los New York Dolls fueron pioneros del punk y el estilo de la banda (cabello cardado, ropa femenina y mucho maquillaje) inspiró el movimiento glam que se estableció en el heavy metal una década después en bandas como Faster Pussycat y la banda Mötley Crüe.

Los Dolls (la alineación original final incluía a los guitarristas Sylvain Sylvain y Johnny Thunders, el bajista Arthur Kane y el baterista Jerry Nolan) se codearon con Lou Reed y Andy Warhol en el Lower East Side de Manhattan a principios de la década de 1970.

“Los New York Dolls eran más que músicos; eran un fenómeno. Se inspiraron en el viejo rock ‘n’ roll, el blues de las grandes ciudades, las canciones de espectáculo, los Rolling Stones y los grupos de chicas, y eso fue solo para empezar”, escribió Bill Bentley en Smithsonian Rock and Roll: Live and Unseen.

La banda nunca encontró éxito comercial y estuvo desgarrada por conflictos internos y adicciones a las drogas, disolviéndose después de dos álbumes a mediados de la década.

David Johansen formó parte de The New York Dolls. (Foto: Facebook @nydolls)

En 2004, el exlíder de los Smiths, Morrissey, convenció a Johansen y a otros miembros sobrevivientes de reunirse para el Festival Meltdown en Inglaterra, lo que llevó a tres álbumes de estudio más.

David Johansen como solista

Después de la primera disolución de los Dolls, Johansen formó su propia banda, la David Johansen Band, antes de reinventarse una vez más en la década de 1980 como Buster Poindexter.

Inspirado por su pasión por el blues y la música folclórica estadounidense arcaica, Johansen también formó el grupo The Harry Smiths y recorrió el mundo interpretando las canciones de Howlin’ Wolf con Hubert Sumlin y Levon Helm. También presentó el programa de radio semanal The Mansion of Fun en Sirius XM y pintó.

David Johansen asumió un alterego en los ochenta llamado Buster Poindexter. (AP foto) (Anonymous/AP)

Asimismo apareció en películas como Candy Mountain, Let It Ride, Married to the Mob y tuvo un papel memorable como el Fantasma de la Navidad Pasada en la exitosa película Scrooged, protagonizada por Bill Murray.

Johansen fue en 2023 el tema del documental de Martin Scorsese y David Tedeschi, Personality Crisis: One Night Only.

Con información de EFE