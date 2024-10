Sasha Sokol y Alejandro Soberón se pasean en el GP de México: ¿Qué sabemos de su relación?

El Gran Premio de México 2024 estuvo rodeado por decenas de celebridades que fueron al Autódromo Hermanos Rodríguez para ver la carrera de ‘Checo’ Pérez, y entre las parejas más destacadas del fin de semana están la de Sasha Sokol y Alejandro Soberón.

No es un secreto que ambos llevan más de 10 años juntos, y aunque pocas veces se han dejado ver juntos (como en las diferentes ediciones del GP de México), su relación es una de las más sólidas del espectáculo mexicano.

¿Cuándo inició la relación de Alejandro Soberón y Sasha Sokol?

En realidad, poco se sabe sobre el inicio de la relación entre la cantante y el empresario, pues ambos han mantenido su vida amorosa fuera de los reflectores.

Sin embargo, hay notas en diferentes agencias donde se habla de que fue a inicios de la década 2010 cuando Sokol y Soberón ‘se flecharon’, pues se dejan ver juntos aunque no hablan de su historia de amor o algo relacionado con su noviazgo.

Se dice que Sasha Sokol y Alejandro Soberón habrían iniciado su relación a inicios de la década de 2010. (Foto: Instagram @sashasokolova)

Las veces que se han dejado ver juntos Sasha Sokol y Alejandro Soberón

Es hasta 2018 aproximadamente que se dejan ver con más frecuencia, sobre todo en el Gran Premio de México gracias a que Alejandro Soberón es fundador del CIE, la Corporación Interamericana de Entretenimiento que tiene la tarea y la misión de traer la Fórmula 1 a nuestro país.

Cada año desde el regreso de la máxima categoría del automovilismo a nuestro país se han dejado ver juntos, ya sea solos o con amigos como Carlos Slim Domit, Benny Ibarra, el periodista Joaquín López-Dóriga y hasta Mijares.

En sus redes sociales son pocas las fotos que la exintegrante de Timbiriche ha compartido con su pareja, donde se dejan ver amorosos pero sin hablar abiertamente de su relación. Por ejemplo en una ocasión Sokol, quien denunció a Luis de Llano en 2022, compartió la foto de uno de sus viajes.

“Oye, te amo, Alejandro… No sales de mi mente”, escribió en otra publicación donde aparecen sus manos entrelazadas, pero sin hablar más sobre su relación. La imagen no tiene respuesta de él, pues Soberón Kuri no tiene redes sociales públicas.

Publicación de Sasha Sokol en Instagram. (Foto: Captura de pantalla)

Alejandro Soberón apoyó a Sasha Sokol en denuncia contra Luis de Llano

El 8 de marzo de 2022, en el marco del Día Internacional de la Mujer, Sasha Sokol denunció a Luis Llano, quien fue productor de Timbiriche, por cometer delitos contra ella como abuso de menores, así como grooming.

A través de sus redes sociales, la cantante de ‘Mírame’ hizo mención de su pareja, Alejandro Soberón, quien estaba enterado de la situación y le mostró su apoyo incondicional en todo momento para llevar a cabo el proceso legal, que actualmente atrajo la Suprema Corte.

“Escribo esto llorando. Llorando por lo que sucedió, sí, pero llorando también por lo que sigue sucediendo. (…) Le ofrezco disculpas a mi familia y a Alejandro, mi pareja, por ponerlos nuevamente en una situación así de incómoda. Hablar de esto me hace sentir una enorme vergüenza”, señaló la también actriz en aquel entonces.

Publicación de Sasha Sokol en X. (Foto: Captura de pantalla)

Alejandro Soberón Kuri: la pareja de Sasha Sokol detrás del GP de México

Sin dar entrevistas o hablar públicamente de su relación, las fotos que los muestran juntos permiten ver la complicidad y apoyo mutuo que existe ente ambos y que es lo más importante en una relación para que esta prevalezca, como lo ha hecho la suya con el paso de los años.

Sasha Sokol lo acompaña cada año al Gran Premio de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez ya que Alejandro Soberón es parte fundamental del evento; de hecho, sin él no tendríamos de vuelta el magno evento de Fórmula 1.

Publicación de una cuenta de fans de Sasha Sokol en X. (Foto: Captura de pantalla)

En 1990 fundó la compañía Ocesa, rápidamente firmó una exclusividad con Ticketmaster en México y al poco tiempo se integró a CIE, que es la que trae F1 a México.

También es miembro del Consejo de Administración de Grupo Financiero Banamex y está en el Consejo de Administración de América Móvil, asimismo es dueño del Estadio GNP Seguros, del Palacio de los Deportes y de otros múltiples recintos donde artistas de importancia nacional dan sus presentaciones.