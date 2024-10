‘Checo’ Pérez habla del ‘desastrozo’ GP de México 2024 de la F1: ‘Quería darles una mejor carrera’

‘Achecopalado’ Sergio ‘Checo’ Pérez inició el Gran Premio de México 2024 en la posición 18 después de quedar eliminado en la Q1 de la qualy por detrás de Piastri y Franco Colapinto.

Sin embargo, a pesar de tener un arranque destacado al remontar 5 posiciones en la primera vuelta, antes del accidente de Yuki Tsunoda, sufrió una penalización de 5 segundos por una ‘salida en falso’.

Además, ‘Checo’ Pérez tuvo un roce con L. Lawson, de la escudería RB, en la vuelta 18, donde incluso se mencionaba un desprendimiento del piso.

El piloto mexicano intentó escalar posiciones luego de una parada en los pits, pero le costó trabajo avanzar y a 20 vueltas del final el integrante de Red Bull Racing iba en la posición 16 de 17 corredores que aún se mantenían en la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez.

'Checo' Pérez inicio en la posición 18 del GP de México 2024. (Foto: Mexsport) (MexSport via Paddocker/MexSport via Paddocker)

¿Qué dijo ‘Checo’ Pérez tras en final del GP de México 2024?

‘Checo’ Pérez compartió su sentir al finalizar la carrera del Gran Premio de México 2024, el originario de Jalisco enfatizó en sus roces con Lawson.

“Es una pena porque veníamos progresando, estábamos en los puntos, pasamos a Lawson, desafortunadamente nosotros teníamos la posición, él se salió de la pista, pero no lo penalizan, hizo lo mismo con Franco en la carrera pasada, no tiene la penalización, parece que en la Fórmula 1 depende de quién lo haga (para penalizarlo), quería darles una mejor carrera, lo volveré a intentar el próximo año”, declaró Checo Pérez para Fox Sports.

“Estamos muy limitados con partes, hay que seguir empujando, perdemos con McLaren y Ferrari, pero lo seguimos intentando”, finalizó Checo.

Lawson cree que Checo lo dejó sin pista ¡y también explotó contra el mexicano en la radio! 🇲🇽😮



Ojo, porque habrán 2 investigaciones para Checo Pérez en el #MexicoGP#F1xFSMX #F1esta pic.twitter.com/mgziMJqFgZ — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) October 27, 2024

“Nos perjudicó, es totalmente innecesario, hice la maniobra y en la curva 5 la toma por fuera y llegamos a tener daños los dos, me arruinó la carrera, es una pena”, contó ‘Checo’ Pérez en una declaración para El Financiero.

“Hablé con él, trae demasiada presión, Fernando intentó hablar con él para que no haga este tipo de maniobras”, finalizó Pérez.

¿Cómo le fue a ‘Checo’ Pérez en el GP de México 2024?

Al parecer el podio del Gran Premio de México no es para ‘Checo’ Pérez, la edición de 2023 salió en la primera vuelta tras un choque con Charles Leclerc.

Ahora, en el 2024, el piloto mexicano finalizó en la posición 17 (último lugar si consideramos a los tres competidores que abandonaron la carrera).

'Checo' Pérez en el GP de México 2024. (Foto: Mexsport) (MexSport via Paddocker/MexSport via Paddocker)

‘Checo’ Pérez culpó al RB20 por su eliminación en la Q1 del GP de México 2024

Desde el inicio del GP de México 2024, el compañero de Max Verstappen tuvo dificultades en las actividades del fin de semana.

El piloto de Red Bull Racing fue eliminado en la Q1 de la qualy y al bajar del monoplaza, culpó al RB20 por las dificultades presentadas en la pista.

““Los problemas que tenemos es que no puedo frenar el auto en la curva lenta, es el día que mejor lo quería hacer y estoy muy molesto; me frustra mucho no poder tener un auto con el que podamos mostrarlo (el trabajo) y así es esto”, compartió en entrevista para TUDN.