¿Elán conoció a Sean ‘Diddy’ o fue a sus fiestas? Influencer habla de la industria musical en Hollywood

Muchos famosos están vinculados con el nombre de Sean ‘Diddy’ Combs como Jennifer López, quien fuera su exesposa, o Cassie, que lo denunció por abuso sexual, pero no todos se cruzaron con él en algún sitio, pero sí escucharon hablar de él, entre ellos la cantante mexicana Elán.

Ella es conocida por contestar preguntas de sus seguidores, principalmente en TikTok, acerca de cualquier tipo de tema, desde rupturas amorosas hasta momentos de su vida, entre ellos cuando cantó con Juan Gabriel.

Pero en uno de sus videos platicó sobre lo que sabía de Sean ‘Diddy’ y señaló a algunos famosos del círculo cercano del cantante estadounidense.

Sean 'Diddy' fue arrestado el pasado 16 de septiembre. (Foto: AFP)

¿Qué dijo Elan de ‘Puff Daddy’?

Elán compartió un video en sus redes sociales ante la pregunta de un seguidor relacionada con el hecho de conocer o no a ‘P. Diddy’.

“No, afortunadamente nunca me tope con este tipo, eso me parece tener buena suerte, no les voy a mentir, conocí muchas personas cercanas a él, de su círculo, por lo mismo de la industria donde hacíamos reuniones o disqueras”, dijo ella en su TikTok.

“No sé cómo le hice, pero no me llegué a topar con él jamás, es muy extraño, sobre todo viviendo ahí y teniendo contacto con algunos de ellos”, mencionó Elán.

“Yo no estoy cerca de ellos porque Hollywood está lleno de tiburones y de mierdas, mejor de lejitos, otra cosita, unos comentaron que había estado con Leonardo DiCaprio y que estuve en fiestas, no los trato de convencer, pero a mí no me gustaba esa vida, nunca pasó a mayores”, declaró la intérprete de ‘Leave me’.

“En ningún momento fui a fiestas de ‘Diddy’ Combs, me invitaban a conocer a productores, pero no, sentí vibras negativas y me iba, no me quedaba ahí”, continuó.

Elan es una cantante mexicana. (Instagram @_elan:)

¿Quién es Elan?

Elan Sara de Fan, más conocida como Elán, es una cantante mexicana nacida en Guadalajara y su primer acercamiento en el mundo de la música fue a los 4 años, cuando comenzó a tocar el piano, contó en una entrevista para el programa de televisión Otro Rollo.

“Me subí al piano, siempre tuve la música en la sangre, gracias a mis papás, yo me sentaba a tocar, fe la suerte de que estuviera ahí”, dijo la cantante.

“Escuché mucha música de todo tipo, blues, The Beatles, seguí componiendo y aquí estoy”, compartió a Adal Ramones.

Ella es hermana del compositor Jan Carlo y así se fundó el primer grupo musical donde ella era la vocalista.

Elan no conoció a Sean 'Diddy' Combs. (Foto: _elan_)

De acuerdo con Spotify, sus cinco canciones más escuchadas en la plataforma digital son las siguientes:

Midnight

This Fool’s Life

Tantito

Lucha de gigantes

Al lado del camino

Además, basado en la misma información de la aplicación de música, cuenta con 5 álbumes, siendo Street child con el cual debutó en 2002 y cuenta con más de 75 mil oyentes mensuales.

Actualmente, se hizo famosa por conversar con sus fans en su TikTok acerca de cualquier cosa, ella también tiene una empresa de merch oficial de su trayectoria artística, la página web se llama ‘Killer quake’.