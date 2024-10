Ya apareció ‘Albertano’: Supuesta exsuegra ya habló con Ariel Miramontes; ‘Estoy más tranquila’

Ariel Miramontes, actor mejor conocido por su papel como Albertano Santa Cruz Martínez en el programa de televisión María de Todos los Ángeles, finalmente se comunicó con Elizabeth, la mujer que dijo ser la madre de la expareja del histrión.

Ella estaba buscando al famoso con el objetivo de obtener respuestas, debido a que hace una semana le informaron que su hija llamada Elizabeth, quien fue la madre de los hijos de ‘Albertano’, había muerto sin tener más detalles sobre este suceso.

¿Por qué la mamá de Elizabeth quería hablar con ‘Albertano’?

La mujer, quien dijo ser madre de la expareja de Ariel Miramontes, aseguró que intentó comunicarse con el actor en más de una ocasión sin tener éxito, por lo que compartió un video en redes sociales para que él pudiera verlo y contactarla.

“Quiero hablar con él. Lo he intentado contactar por redes sociales, pero no he recibido respuesta. Ariel es el padre de mis nietos y fue pareja de mi hija”, aseguró en redes sociales y pidió al actor darle explicaciones sobre la presunta muerte de Elizabeth.

“Hablé con ella hace un mes y en ningún momento me dijo que estaba enferma. Mi hija no estaba muerta, estaba viva”, comentó la mujer, quien dijo que no podía viajar a México, ya que ella vive en Estados Unidos y recientemente la operaron de una rodilla.

Ariel Miramontes ya habló con su supuesta exsuegra: ¿Qué le dijo?

Luego de que el video de Elizabeth generó polémica, la mujer compartió un nuevo clip en donde explicó que Ariel Miramontes ya se había puesto en contacto con ella, por lo que pudieron platicar sobre lo que sucedió con su hija.

“Ya tuve contacto con él, ya me llamó por teléfono, ya hablamos. Es todo lo que tengo que decirles, agradecerles a todos los que me apoyaron”, comentó la supuesta mamá de Elizabeth en el clip.

La mujer no dio más detalles sobre la conversación que entabló con el actor de Nosotros los guapos, proyecto en el que Miramontes colabora junto a Adrián Uribe, sin embargo, compartió que ahora todo está bien.

Esto debido a que, en ocasiones anteriores había reiterado que ella solo quería saber qué había ocurrido con su hija y no dinero u otro beneficio: “Yo no pido dinero, no me interesa pedir dinero, yo lo que quiero son respuestas. Si yo quisiera dinero hablaría a Televisa, ellos me pueden dar dinero, pero yo quiero que me ayuden a localizarlo”.

Por este motivo, luego de hablar con ‘Albertano’ compartió que se siente mejor y agradeció el apoyo que recibió en redes sociales: “Muchísimas gracias y ya estoy más tranquila, ya hablé con él; quedamos muy bien, muchas gracias”.

¿Quién era Elizabeth, pareja y madre de los hijos de Ariel Miramontes?

Hasta ahora se tiene muy poca información sobre quién era Elizabeth, la expareja de Ariel Miramontes, debido a que el actor ha preferido mantener su vida privada lejos de los reflectores.

Solo se sabe que ella y el protagonista de El príncipe del barrio comenzaron una relación en 2010. Un año después, tuvieron a su primer hijo. TVNotas asegura que la pareja se separó un tiempo, más tarde se dieron una segunda oportunidad y tuvieron a su segundo hijo.

A pesar de ello, su relación con Elizabeth no mejoró y ella decidió irse, dejando al actor con sus hijos, según con la revista, por lo que en 2019 finalmente Ariel Miramontes obtuvo la custodia de los menores y los cuida como papá soltero.