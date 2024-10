Muere, Christopher Ciccone, hermano de Madonna: ‘Sufrió mucho al final, cerramos los ojos y bailamos’

Christopher Ciccone, artista, bailarín, diseñador y hermano menor de Madonna, falleció a los 63 años. A través de Instagram, la ‘Reina del Pop’ le dedicó un mensaje: “Mi hermano Christopher se ha ido. Fue el ser humano más cercano a mí durante mucho tiempo. Es difícil explicar nuestro vínculo, pero surgió del entendimiento de que éramos diferentes y de que la sociedad nos lo iba a poner difícil por no seguir el status quo. Nos tomamos de la mano y bailamos durante la locura de nuestra infancia”.

La intérprete de ‘Like a virgin’ reiteró que la danza fue un espacio seguro para ambos: “Bailamos durante la locura de la epidemia del SIDA. Fuimos a funerales y lloramos, y fuimos a bailar. Bailamos juntos en el escenario en el comienzo de mi carrera y, finalmente, se convirtió en mi creativo. Director, de muchas giras. En cuanto al buen gusto, mi hermano era el Papa, y tenías que besar el anillo para obtener su bendición. Desafiamos a la Iglesia Católica Romana, la policía, la mayoría moral y todas las figuras de autoridad que se interponían en el camino de la libertad artística”.

Madonna agregó: “Yo le admiraba. Tenía un gusto impecable. Y una lengua afilada, que a veces usaba contra mí, pero yo siempre le perdonaba. Subimos juntos a lo más alto y tropezamos en los más bajos. De algún modo, siempre nos volvíamos a encontrar, nos tomábamos de la mano y seguíamos bailando”.

El hermano de Madonna murió a los 63 años. (Foto: @madonna).

¿Qué le pasó a Christopher Ciccone?

Ciccone falleció el viernes en Michigan, dijo a la AP el domingo su representante Brad Taylor, luego de que fue diagnosticado con cáncer.

En años recientes, Ciccone se mudó a Michigan para estar más cerca de su familia. En el 2016, Ciccone se casó con Ray Thacker, un actor británico que estaba a su lado cuando falleció.

Madonna también perdió a su madrastra, Joan Clare Ciccone, por cáncer hace apenas unas semanas, y a su hermano mayor Anthony Ciccone a inicios del 2023.

Madonna habló en su publicación de su enfermedad: “Los últimos años no han sido fáciles. No hablamos durante algún tiempo, pero cuando mi hermano enfermó encontramos el camino de vuelta el uno al otro. Hice todo lo que pude para mantenerlo vivo el mayor tiempo posible. Sufrió mucho al final. Una vez más, nos tomamos de las manos, cerramos los ojos y bailamos juntos. Me alegro de que ya no sufra. Nunca habrá nadie como él. Sé que está bailando en alguna parte”.

Christopher Ciccone, el hermano de Madonna, fue bailarín y creativo de la 'Reina del Pop'. (AP foto/Chris Pizzello) (Chris Pizzello/AP)

Christopher Ciccone fue diagnosticado con cáncer. (Foto: @madonna).

¿Quién fue Christopher Ciccone, hermano de Madonna?

Bailarín desde joven, Ciccone estuvo involucrado en el auge de su hermana Madonna en la década de los ochenta, apareció en videos como ‘Lucky Star’ y trabajó como director artístico de la Blond Ambition World Tour y como director de la The Girlie Show Tour. También dirigió videos de Dolly Parton y Tony Bennett.

En 2008, Ciccone publicó su autobiografía Life with My Sister Madonna, en que relató la complicada relación que tiene con ella, las relaciones románticas de Madonna, y sus recuerdos de las veces en que la ha acompañado en giras.

Por dos décadas estuvo al lado de su hermana, trabajando en coreografía, dirección y vestuario. También fue el diseñador de las viviendas de su hermana en Nueva York, Miami y Los Ángeles. Contó que en ciertos momentos sentía que era como un matrimonio.

“Fue una espada de doble filo”, dijo al programa Good Morning America en el 2008. “Nadie me estaba amarrando con cadenas y obligándome a quedarme con ella”.

Madonna se presentó por primera vez en México en 1993, en medio de las protestas de un grupo que querían evitar su show en Foro Sol. (Foto: Facebook Madonna Madders / Ocesa).

El libro, y sus relatos sin tapujos sobre las aventuras de algunas personas cercanas a su hermana, afectó sus relaciones con algunas amistades que tenía en Hollywood.

Años más tarde, en el 2012, cerca del lanzamiento de un diseño de calzado que realizó, le dijo a The Standard que él y su hermana estaban en contacto “a un nivel perfectamente normal”.

“Yo no trabajo para ella, y es mejor así”, comentó.