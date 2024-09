¿De qué murió Juan Brujo, fundador de la banda Brujería? ‘Ha partido hacia el Panteón’

Juan Brujo, vocalista y uno de los miembros fundadores de la legendaria banda de rock metal Brujería, falleció a los 61 años en el estado de Ohio (Estados Unidos), donde el grupo se encontraba de gira.

“Ha partido hacia el Panteón, el mero mero, el más chingón, ¡Juan Brujo! Y ahora, ¿quién nos va a ayudar?”, informó la banda de origen estadounidense en un comunicado en Instagram.

En su publicación del 18 de septiembre agregaron: “Es con profundo dolor que debemos anunciar la partida de nuestro líder Juan Brujo (...) Su familia, amigos y compañeros de banda están devastados y desean llevar su luto en privado, agradeciendo el cariño y apoyo de los fans. El Brujo ha muerto, ¡que viva el Brujo!”.

La banda Carcass le dedicó un mensaje: “Estoy jodidamente desconsolado... Gracias por todo. Me alegro mucho de que El Cynico haya vuelto a montar contigo. Echará de menos todos esos ratos en los casinos los dos solos. Te quiero, Jefe”.

¿Qué le pasó a Juan Brujo?

El cantante sufrió un ataque al corazón en la madrugada del pasado lunes “después de un día libre de la actual gira ‘Mexorcista’ en Saint Clairsville, Ohio”, agregó el escrito de Brujería.

Muere a los 61 años y en plena gira Juan Brujo, vocalista de la banda de metal Brujería. (Foto: EFE/Kiko Huesca). (Kiko Huesca/(EPA) EFE)

Brujo fue llevado al hospital más cercano en Wheeling, West Virginia, donde falleció el miércoles por la mañana: “A pesar de los grandes esfuerzos del equipo médico”.

El grupo había anunciado el pasado lunes la cancelación de su gira hasta nuevo aviso “debido a una emergencia médica grave”, sin precisar más detalles.

La banda perdió el pasado julio a Ciriaco Quezada, de 57 años, conocido como ‘Pinche Peach’, que representaba a la cara desenmascarada de Brujería.

La banda Brujería anunció la muerte de Juan Brujo.

¿Quién fue Juan Brujo?

Brujo fue uno de los fundadores de esta agrupación, formada en California en 1989 para representar a la comunidad hispana en Estados Unidos con letras explícitas y en español.

Cazares (Asesino), Gould (Güero Sin Fe), Hoed (Fantasma) y Lepe (Juan Brujo) fueron los creadores de la agrupación. Cada uno de los integrantes ha salido al escenario con los rostros cubiertos con pañuelos, Juan Brujo tenía uno con la bandera de México.

Brujería se define como una banda de deathgrind mexicana, y entre su repertorio destacan temas como ‘Matando Güeros’, ‘La Migra’, ‘Marijuana’ y ‘Brujerizmo’.

La portada del álbum debut Matando Güeros (1993) era una cabeza colgando sobre un fondo de sábanas blancas, la cual causó polémica en la época.

Dino Cazares, fundador de la agrupación, dijo en una entrevista con Vice: “Sé que todo es brutal, malvado y duro, pero más adelante se convirtió en un mensaje positivo (...) Aquí en California, todos los gobernadores y alcaldes que hemos tenido siempre han dicho que tenemos que controlar las fronteras, como lo está haciendo Trump ahora”.

El disco Raza odiada (1995) se volvió una razón de escándalo para los republicanos, ya que hacía referencia a la Proposición 187, apoyada por Pete Wilson, gobernador de California, que buscaba políticas antimigratorias más duras.

A Donald Trump también le dedicaron una canción, llamada ‘Viva Presidente Trump!’, en la cual decían: “Habla mal de mexicanos Ilegales y mojados, si llega a ser presidente, va a haber bronca en cada estado”.

De acuerdo con ABC, tras anunciar su gira Make America Hate Again y el tema ‘Amaricon Czar’, Juan Brujo recibió en su casa en Los Ángeles a “un grupo de agentes del FBI armados con pistolas y chalecos antibalas”.

“Pinche Trump ya me conoce bien y me mandó a su ejército para chingarme. Pero hablamos un rato y ahí se acabó. Trump no juega, pero yo tampoco y seguiré hablando contra él en la CNN y donde me dejen”, dijo el fallecido vocalista.