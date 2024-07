Muere John Mayall, leyenda del blues británico que trabajó con Eric Clapton, a los 90 años

Después de una vida dedicada a la música, John Mayall, el pionero del blues británico que llegó a tocar con estrellas de la talla de Eric Clapton, Peter Green y algunos de los miembros de Fleetwood Mac, falleció a los 90 años en su casa, ubicada en California, Estados Unidos.

A través de un comunicado compartido en las redes sociales del músico, su familia señaló este 23 de julio que el deceso ocurrió un día antes.

“Con el corazón encogido damos la noticia de que John Mayall falleció en paz en su casa de California el 22 de julio de 2024, rodeado de su querida familia”, se lee en el mensaje subido vía Instagram.

¿De qué murió John Mayall? Esto dijo su familia

Aunque no dieron mayores detalles sobre lo ocurrido con el artista nacido en Reino Unido, sí mencionaron que fueron problemas de salud, mismos que llevaba arrastrando por bastante tiempo, la causa de su muerte.

“Los problemas de salud que obligaron a John a poner fin a su épica carrera de giras llevaron a uno de los mayores guerreros de la carretera de este mundo finalmente a alcanzar la paz. John Mayall nos dio noventa años de incansables esfuerzos por educar, inspirar y entretener”, agregó el mensaje.

Según sus familiares, cuando falleció estaba con sus 6 hijos (Gaz, Jason, Red, Ben, Zak y Samson), 7 nietos y 4 bisnietos, además de las que fueron sus esposas Pamela y Maggie.

¿Quién fue John Mayall?

John Mayall fue un cantante, instrumentista (especialmente tecladista y guitarrista) y compositor británico de blues y pop-rock nacido en Reino Unido. Es reconocido como el precursor del blues inglés, junto a otros músicos como Alexis Korner.

Su trayectoria musical inició en los años cincuenta, cuando fundó su primera banda llamada The Powerhouse Four. Sin embargo, el reconocimiento internacional llegó con The Bluesbreakers, agrupación en la que contó con la colaboración de guitarristas como Eric Clapton, Peter Green y Mick Taylor.

Fue nombrado Caballero del Imperio Británico en 2005, además de que tuvo dos nominaciones a los premios Grammy y recientemente fue admitido en el Salón de la Fama del Rock and Roll.

¿Qué significaba el blues para John Mayall?

En el texto colgado en la red social, sus familiares recuerdan la entrevista que el músico ofreció la diario The Guardian en la que Mayall reflexionaba: “(el blues) trata -y siempre ha tratado- de esa cruda honestidad con la que (expresa) nuestras experiencias en la vida, algo que todo confluye en esta música, también en las letras”.

“Algo que está conectado con nosotros, común a nuestras experiencias”, agrega el mensaje de su familia que destaca “su honestidad, su conexión, su comunidad y su forma de tocar” que seguirán “influyendo en la música y la cultura de hoy y de las generaciones venideras”.

"Para ser sincero, no creo que nadie sepa realmente qué es (el blues) exactamente. Simplemente no puedo dejar de tocarlo", dijo el músico en la mencionada entrevista.





