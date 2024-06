Pedro Sola y famosos reaccionan a triunfo de Claudia Sheinbaum: ‘Hay que respetar lo que se decidió'

Se terminó la fiesta de la democracia y nadie se quiere quedar callado, después de una larga jornada electoral del 2 de junio del 2024, donde algunos famosos compartieron su experiencia en sus respectivas casillas, otros reaccionaron al resultado.

El 2 de junio se eligieron más de 20 mil cargos públicos, entre los que se encuentran la presidencia de México, donde actores, cantantes usaron las redes sociales para hablar sobre el panorama político del país y la virtual ganadora a la presidencia nacional, Claudia Sheinbaum.

¿Qué dijeron los famosos del resultado de la elección 2024?

La contienda presidencial fue disputada por Jorge Álvarez Máynez, Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum, fue la última quien terminó como ganadora virtual.

A pesar del compromiso de algunos famosos y ciudadanos que compartieron su decisión de ir a votar en redes sociales, algunos aprovecharon para compartir sus reflexiones.

Ilse Salas

La actriz Ilse Salas se mostró ilusionada de que una mujer esté al frente del país. En su cuenta de Instagram invitó a la candidata a gobernar con una perspectiva feminista, debido a los graves problemas de violencia que hay en el país.

Laura Zapata

Laura Zapata no dejó de compartir su opinión y compartió un mensaje donde no felicitó a Claudia Sheinbaum, pues considera que no se trató de una elección democrática.

La actriz mexicana mostró su apoyo a Xóchitl Gálvez desde la campaña e incluso fue una de las asistentes a la marcha rosa.

No yo no felicito a @Claudiashein pues esta fue una elección de estado y no, no fue una elección democrática. #MexicoMeDueles https://t.co/dB8yxZ6Gwg pic.twitter.com/Cs8MNd7UPU — Laura Zapata (@LAURAZAPATAM) June 3, 2024

Chumel Torres

El influencer y comediante, Chumel Torres, no dejo de opinar durante toda la jornada, pero entre sus tuits compartió el disgusto por la permanencia de Morena e incluso se mostró molestó por ser tendencia en la red social, X.

“Y por eso no hay trifulcas. Por eso hay reflexión, resignación, diálogo. Por eso no hay toma de calles y ni violencia después de las elecciones. Porque acá sí somos demócratas”, compartió en redes sociales.

Encuentro muy duro admitir que la destrucción de la selva



Y el Poder Judicial



Ignorar a las madres buscadoras



Abrazar a los narcos



Y el peor sistema de salud



Todo en el sexenio más sangriento en la Historia de México



No es la prioridad para todos los mexicanos. — Chumel Torres (@ChumelTorres) June 3, 2024

Eduin Caz de Grupo Firme

El vocalista del grupo de música regional, Grupo Firme, compartió solo una imagen de una fotografía donde se le ve abrazando a Claudia Sheinbaum. El grupo del cantante fue uno de los tantos que se han presentado en la explanada del Zócalo durante el sexenio de Claudia en la Ciudad de México.

El cantante de Grupo Firme compartió la fotografía en su cuenta de Instagram. (Foto: Instagram Edincaz )

Héctor Suárez Gomís

El actor y comediante, que se ha distinguido por criticar la administración del presidente, compartió un mensaje largo donde reconoció el triunfo de Sheinbaum.

“En una democracia, hay que respetar lo que la mayoría decidió. No tiene que gustarte, pero hay que respetar el resultado. Compatriotas míos eligieron y de manera aplastante su candidata ganó. No hay nada que discutir y jamás me atrevería a pensar en un fraude y mucho menos voy a desconfiar, ni a inventarme teorías de conspiración porque el INE