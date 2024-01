Inmobiliara acusa a Leonardo García de fraude: ¿En qué va la polémica por departamento en Polanco?

La inmobiliaria encargada del proceso de desalojo del departamento del actor Leonardo García en Polanco lo acusó de fraude por supuestamente ofrecer recibos apócrifos como comprobantes de pago.

El abogado Pablo Vizcaíno, quien funge como representante legal de Guillén Rivera ofreció una conferencia de prensa en la que afirmó que García siempre supo que debía de devolver el inmueble.

¿Por qué acusan a Leonardo García de fraude?

Según el especialista en leyes, Leonardo acudió al juzgado y entregó 7 recibos “cada uno por un monto de un millón de pesos” con los cuales “trató de justificar el pago del departamento. Pero no solo los recibos son apócrifos, sino que, además, nosotros ya tenemos una denuncia”, señaló.

Además de expresar que las pruebas son falsas, explicó que Leonardo cometió el error de inscribir un domicilio distinto al de la propiedad en disputa, por lo que el juez lo desestimó. Asimismo, contó que ya estaba enterado luego de que un juez dictaminar la revocación del contrato porque no fue liquidado.

Leonardo García fue desalojado de su departamento en Polanco el pasado 4 de diciembre. (Foto: Cuartoscuro)

La respuesta del abogado de Leonardo García

En un video TikTok, Carlos Mata contestó que “obviamente que estuvo enterado del proceso toda vez de que él, a través de la representación que seleccionaron los vecinos, la iniciaron. Abogado que por lo que vemos tenía muy buena relación con ustedes”.

También se refirió al detalle de que se habría negado a recibir la notificación. “Lo que su representación jurídica le decía es que no tenían por qué recibirla hasta que se terminara o se determinara. Recordemos que él es actor, no sabe de derecho”.

Y de las pruebas dijo que no es que no las presentara, sino que “ni siquiera se presentó a la testimonial y se le dio por confeso, o eso no lo menciona aquí”, pero aclaró que están apegados y confiados a la justicia, por lo que esperan que la ley les dé la razón.

Cronología del pleito de Leonardo García vs. la inmobiliaria

El 4 de diciembre de 2023, García hizo una transmisión en vivo en la que argumentó sentirse impotente luego de que 15 policías y un actuario lo desalojaran del departamento en el que vivía hacía 7 años, el cual no le regalaron y por el que había trabajado. Según Vizcaíno, García se enteró el 16 de octubre.

Denunció un fraude inmobiliario luego de que junto a sus vecinos tuviera que hacerse cargo económicamente de los “vicios ocultos”, por lo que quería que se le reembolsara.

La postura de la inmobiliaria no tardó en llegar, pues supuestamente tenía varios adeudos millonarios que pagar por conceptos de renta luego de que se llegara a la instancia del amparo.

“Por las rentas no pagadas lo condenaron a una cantidad que equivale a 5 millones 337 mil pesos (…) por los gastos y costos por 1 millón de pesos, la pena convencional está cuantificada en 2 millones 500 mil pesos”, detalló a Ventaneando.

El 11 del mismo mes hizo una marcha afuera del domicilio y posteriormente presentó su denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México al señalar a la empresa de abandonarlos. Leonardo asegura que ha pagado 5 millones de pesos, que sería el 65% del costo del inmueble.

En otra actualización dijo que su pasado abogado, mismo que formó parte del caso de Héctor Parra, no benefició al caso. “Imagínate que el abogado que contratamos, entre todos los vecinos, no nos avise de las notificaciones y de repente te lleguen y pensando que te van a asaltar o algo así”, apuntó a los medios. En 2021 fue la primera vez que el actor habló del tema.