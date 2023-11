¿Cómo conoció Karina Yapor a Sergio Andrade?

Karina Yapor fue una de las víctimas del clan Trevi-Andrade desde que a los 12 años buscaba una oportunidad para ser artista, por lo que en 1994 le dio sus datos a Mary Boquitas esperanzada en una audición con el mismo productor de Gloria Trevi, a quien admiraba.

Yapor tuvo un primer encuentro con Sergio Andrade al cual fue acompañada por su mamá y su hermano Daniel, ninguno de ellos se imaginaba lo que pasaría. Después de una llamada telefónica a su casa, la menor de edad asistió a la reunión pactada en donde llevó fotografías de cara y cuerpo entero.

Karina Yapor tenía 12 años cuando conoció a Sergio Andrade. (Instagram/@karinayapor)

¿Cómo se conocieron Karina Yapor y Sergio Andrade?

En una entrevista en el programa Otro Rollo, confesó que llegó al hotel, en el cual “subimos hasta la habitación. Gloria estaba acompañada por otras de las personas y empezamos a platicar”, le dijo a Adal Ramones. Ese fue el primer momento en el que convivió con Andrade.

Cuando se enteró de que fue seleccionada, le comentaron a su mamá que debía residir en la Ciudad de México sola, por lo que estuvo aproximadamente 2 días hospedándose cerca del aeropuerto y luego se trasladó a una casa en Tlalpan en donde tomaba clases de ejercicios.

“Todo rarísimo, la muchacha no hablaba conmigo. Me decían que no debía hablar con ella porque eran las envidias y la competencia”, confesó. Esa actitud se le hacía normal porque para ella era un ambiente desconocido.

Pronto comenzó a sentirse sola y con una autoestima baja. La segunda vez que se encontró con Andrade fue en Cuernavaca. Pensaba que era “aparentemente normal”, pero también “inexpresivo” cuando le pedía que caminara mientras la analizaba.

Los castigos “por cualquier situación que considerara una desobediencia” comenzaron cerca de 3 meses después porque Sergio era “demasiado exigente”, pero en un principio no notó nada raro. “Nunca nos dejaban solas en un lugar donde hubiera teléfono”, recordó, pues en sus llamadas siempre estaba a acompañada de alguien.

“Eran torturas”, señaló al considerar que eran a nivel personal. “Le tenía miedo y a la vez respeto”, pues argumentó que la intérprete de ‘Pelo Suelto’ colaboró en lavarle el cerebro diciéndole que ella también había pasado por lo mismo.

Los papás de Karina Yapor Gómez fueron los aque denunciaron a Gloria Trevi y Sergio Andrade. (Cuartoscuro / Victoria Valtierra Ruvalcaba)

¿Por qué los papás de Karina Yapor denunciaron a Sergio Andrade?

Gloria Trevi, Sergio Andrade y Mary Boquitas fueron detenidos en Río de Janeiro, Brasil, en el año 2000, luego de la denuncia interpuesta por Miguel Yapor y Teresita de Jesús Gómez, padres de Karina, ante la Procuraduría de Justicia de Chihuahua en marzo de 1999 por delitos como rapto y violación agravada.

Cuando la joven se fue con ellos a España en 1998, perdieron contacto. En octubre de ese mismo año recibieron una llamada de la Secretaría de Relaciones Exteriores de España en la que les informaron que un bebé registrado como hijo de Karina Yapor había sido abandonado en un hospital público por María Raquenel Portillo.