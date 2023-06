José Manuel Figueroa habla de su duelo por Julián Figueroa: ‘La muerte ha estado conmigo’

José Manuel Figueroa reveló cómo ha afrontado el duelo tras la muerte de Julián Figueroa y expresó que su vida ha estado rodeada de pérdidas de seres queridos como su padre Joan Sebastian y sus otros hermanos, hijos del cantautor.

“Desgraciadamente la muerte ha estado conmigo tantas veces por mi padre, por Sebastián, por Trigo, por Javier, mucha gente que amo; tengo muchos fantasmas, desgraciadamente la ouija no funciona y no me puedo comunicar con ellos”, dijo a los medios de comunicación.

El cantante aseguró que ha sufrido de cerca el deceso de los seres que ama, por lo que ha obtenido experiencia ante el dolor, por lo que sabe lo que pasa en el círculo cercano con Maribel Guardia, Marco Chacón, Imelda Garza y su sobrino.

“El tiempo conforme va extendiéndose y avanzando es cuando más pesa el espacio y duele la ausencia”, agregó a De Primera Mano. “Sé que ahorita más que nunca les está pesando. Obviamente el shock del primer guamazo de enterarte del fallecimiento de un ser querido es impresionante”.

José Manuel Figueroa habló del dolor del círculo cercano de Julián Figueroa. (Foto: Instagram @maribelguardia)

José Manuel Figueroa asegura que Julián no dejó testamento

Aunque calificó como “pesado” y “duro” el fallecimiento de Julián, sabe que la muerte también es parte de la vida, por lo que va “paso a paso” superándolo. Sin embargo, aseguró que quería apoyarlo.

“Obviamente me hubiera encantado estar ahí para ayudarlo, especialmente en sus últimos momentos, y el por qué, qué pude haber hecho diferente para estar a su lado”.

Sin embargo, ha manifestado que buscará acercarse a José Julián, de 5 años, en quien todos están enfocando su atención. Asimismo, recalcó que el tema de la herencia de ‘El poeta del pueblo’ está en pausa. “Julián queda intestado, entonces primero el avance de lo de Julián. Imelda está súper accesible, obviamente ella está enfocada en mi sobrino”, contó a Ventaneando.