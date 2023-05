Francia Raísa señala acoso y amenazas de fans de Selena Gomez: ‘¡Por favor, paren!’

En 2017, la amistad entre Selena Gomez y Francia Raísa fue una de las más halagadas ya que se dio a conocer que la actriz donó uno de sus riñones a la cantante para que pudiera seguir con su tratamiento de lupus, enfermedad que le fue diagnosticada en 2015.

Sin embargo, hubo un distanciamiento entre ellas a raíz de una declaración que hizo Gomez donde ‘la olvidaba’, algo que Raísa destacó en un comentario y posteriormente eliminó.

Ahora, la actriz de How I Meet Your Father compartió recientemente que sufre constantemente ciberacoso de los seguidores de Selena, y pide que la situación frene.

Francia Raísa le donó un riñón a Selena Gomez en 2017. (Instagram @selenagomez)

Francia Raísa sufre odio de los seguidores de Selena Gomez

Recientemente, Francia Raísa compartió en una entrevista con TMZ que el acoso y los comentarios ofensivos y amenazantes que le han hecho algunos Selenators (fans de Selena Gomez) le han afectado a su salud mental.

“Estoy haciendo todo lo posible para no escuchar, para no leer, estoy muy feliz viviendo mi vida, enviando amor a todos”, señaló la actriz de 34 años, quien también compartió algunos de los comentarios más agresivos que le han hecho.

Uno de los que Francia señaló hace referencia, de forma misógina y con apología a la violación, a que la despojen de forma violenta del riñón que le queda después de haber donado uno a Selena Gomez.

“Estoy segura de que Selena está ahí fuera diciendo: ‘Por favor, paren’. No entiendo por qué no para el acoso, no solo para mí, sino también para otros que están viviendo lo mismo”, señaló.

Francia Raísa durante una entrevista. (Foto: Instagram / @franciaraisa)

Francia Raísa pide que pare el acoso a su persona

Raísa dice entender hasta cierto punto el hecho de los fans de Selena quieran defenderla y abogar por ella, pero a raíz de todos los comentarios de odio que le han hecho llegar a sus redes sociales, también pidió que dejen de atacarla.

“Yo también he sido una gran fan de otras personas. Lo entiendo totalmente. Pero no es agradable. Así que... no solo conmigo sino con cualquiera, por favor, paren”, dijo Francia.

“Nadie aprueba el bullying, especialmente Selena (...) El hecho de que ahora estoy siendo acosada me está afectando mentalmente”, agregó.