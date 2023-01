Esto dijo Gloria Trevi sobre casting de Lorena Herrera con Sergio Andrade: ‘No me imagino’

Luego de que el nombre de Gloria Trevi volviera a ser relacionado con el delito de corrupción de menores por una demanda en Los Ángeles, Estados Unidos, se retomaron las palabras de algunas personalidades del espectáculo como Lorena Herrera, quien ha asegurado que hizo un casting para Sergio Andrade.

En sus declaraciones, la actriz apuntó en que uno de los pedidos –además de actuar y cantar– era quitarse la ropa tras ser citada cuando tenía 18 años en un hotel de la Ciudad de México. En diversas entrevistas, Herrera argumentó que la cantante de ‘Pelo suelto’ le habría rogado.

Ante ello se hizo viral una publicación de un usuario de TikTok, quien comparó las pláticas que ambas tuvieron con Cristina Saralegui y la peculiar reacción de Trevi, por la que se ganó los aplausos de los asistentes.

“O sea, la verdad yo no me imagino diciéndole ‘por favor quítate las estrellitas’ porque ¿cuándo se ha vestido la mujer?”, dijo Trevi, quien fue absuelta de los cargos tras su detención en Brasil en el año 2000. Aunque la publicación es de 2021, ha superado los 2 mil comentarios.

¿Qué dijo Lorena Herrera sobre su casting?

El ‘Clan Trevi-Andrade’ fue acusado de reclutar menores de edad con la promesa de promover su carrera artística y aparentemente Lorena Herrera iba a integrarse. Según su relato, fue seleccionada y querían firmar un contrato para su lanzamiento, que sería una imagen similar a la artista.

Todo fue después de que conociera a Gloria Trevi en un restaurante, según le dijo a Yordi Rosado. “Pero al final te tiene que ver sin ropa”, le dijeron. “Ahí yo brinqué ‘¿cómo, pero porqué me tiene que ver sin ropa?’”, se preguntó.

Ese día, aparentemente Trevi estaba escondida en el baño, por lo que se reunió con ella tras su negativa. “Me dice: ‘por favor’, se puso a llorar, me dijo que iba a perder el trabajo si yo no lo hacía, me dio como cosita y dije: ´bueno, además no pasa nada’. Te digo que yo era medio salvaje”.