Jennifer Aniston revela que intentó quedar embarazada: 'No tengo nada que ocultar'

Jennifer Aniston habló sobre algunos momentos difíciles en su vida personal, como haber intentado convertirse en madre hace unos años, por lo que se sometió a la fecundación in vitro como una alternativa para tener un bebé.

La actriz, de 53 años, se convirtió en la portada de la revista Allure, en la que contó que no se arrepiente de nada e incluso se siente aliviada porque ya no tiene que pensar en ello.

“Diría que cuando tenía entre 30 y 40 años, pasé por cosas realmente difíciles, y si no fuera por eso, nunca me habría convertido en quien estaba destinada a ser. Es por eso que tengo tanta gratitud por todas esas cosas de mierda. De lo contrario, me habría quedado atrapada siendo esta persona tan temerosa, tan nerviosa, tan insegura de quién era”, reveló.

La lucha de Jennifer Aniston por ser mamá

Aunque aseguró que pocas personas conocían sus deseos de agrandar la familia, los rumores que saltaban a la prensa sobre un posible embarazo la frustraron al punto de que decidió escribir un artículo en 2016.

“Estaba tratando de quedar embarazada. Fue un camino desafiante para mí, el camino de hacer bebés. Todos los años y años y años de especulación... Fue realmente difícil. Estaba pasando por FIV, bebiendo tés chinos, lo que sea”, aseguró.

Sin embargo, ninguno de sus intentos tuvo éxito. “Estaba intentando todo. Habría dado cualquier cosa si alguien me hubiera dicho: ‘Congela tus óvulos. Hazte un favor’. Simplemente no lo piensas. Así que aquí estoy hoy. El barco ha zarpado”.

Asimismo, quien interpretó a Rachel en la exitosa serie Friends se pronunció ante las razones de su separación con sus exparejas Brad Pitt y Justin Theroux ya que en su momento se aseguró que se debió a que solo le importaba su carrera.

“Dios no quiera que una mujer tenga éxito y no tenga un hijo. Y la razón por la que mi esposo me dejó, por la que rompimos y terminamos nuestro matrimonio, fue porque no le daría un hijo. Fueron mentiras absolutas. No tengo nada que ocultar en este momento”.