‘Soy nómade, un poco de acá y de allá’: la cantautora Sofía Campos presenta su nuevo álbum

La pandemia atravesó las composiciones de la cantante Sofía Campos, quien encontró en la emoción y la sensibilidad de la nostalgia una inspiración para escribir en su nuevo hogar: México.

Esta oda al sentimiento, como si se tratara del desahogo que escucha en una típica ranchera mexicana, es la que la ha impulsado a desahogarse sin pudor. “Ese drama lo adopté”, confió en entrevista con El Financiero.

Gracias a un encuentro en la marcha del Día de la Mujer con Natalia Lafourcade es que se dio el acercamiento para colaborar en “Verde nocturno”, uno de los sencillos de su álbum Lugares Imaginarios. La veracruzana es solo una de las colegas a las que admira, a la que se suman nombres como Silvana Estrada, María Centeno, Karina Galicia y Carmen María.

“Estoy muy agradecida porque es un lugar que me dio muchas oportunidades y pasaron cosas muy mágicas acá. La colaboración con Natalia Lafourcade nunca hubiera sido posible si yo no me hubiera mudado, es un regalo que me dio México. Ella me preguntó qué me gustaría, yo le respondí que ya estaba la letra y que se soltara, lo que le nazca. Cuando me mandó las voces no podía parar de llorar, fue muy emotivo. Cantó con tanto sentimiento que era más de lo que me esperaba”, agregó.

Con su segundo álbum de estudio la argentina tuvo la oportunidad de trabajar desde la virtualidad con el productor Matías Cella y fue esa modalidad la que le permitió incluir la participación de músicos que admira como los brasileños Alexandre Kassin, encargado de las guitarras eléctricas, o al pianista Danilo Andrade, que le impulsaron nuevos sonidos.

“Yo no tenía pensado todavía ponerme a escribir nuevas canciones, pero era mi manera de atravesar la incertidumbre que había. Fui a grabar a Argentina siempre con la posibilidad de que alguna sesión se cancele o posponga porque alguien había tenido contacto. Eso le agregó adrenalina, fue algo desafiante”, refirió.

De 20 canciones solo la mitad forman parte del álbum, en el que incluye dos temas en portugués. Sofía creció en Brasil, por lo que no quiso dejar de lado esa parte de su vida, aunque confiesa que ha disminuido las letras en este idioma porque quiere que su mensaje llegue y sea entendido por todos los públicos.

“Me pasa que me dicen ‘no te conviene’. Tengo esta necesidad y ganas de hacer canciones lo más sinceras posible, en un proceso intuitivo y conectado con mi esencia. Viví mucho tiempo en Brasil, toda mi infancia, ahora vivo en México y soy de Argentina. Si pensara la música como con una funcionalidad sería raro, estaría traicionándome. Soy nómade, un poco de acá, de allá y de todos lados”, dijo.

La cantante presentará sus temas en la que denominó una noche de festejo en el escenario de Bajo Circuito este 25 de noviembre, en donde se acompañará de su banda completa y algunos invitados especiales.

“Algo muy lindo que no sé cuánto se ve reflejado en la música es que en los shows el público apoya mucho la música independiente, se suben al barco. He ido a tocar a lugares donde me pregunto ¿quién va a ir? Y de repente llega gente que quiere verme. La canción grabada se transforma cuando está en vivo”, apuntó.