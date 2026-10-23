El arte de pensar en imágenes: Didi-Huberman en la Casa del Lago UNAM

¿Qué sucede antes de que una idea se convierta en un libro? ¿Cómo se construye el pensamiento a partir de objetos, palabras y preguntas que todavía no tienen respuesta? ¿Qué nueva líneas de investigación pueden lograrse al entrar al interior de un filósofo de la revelancia de Georges Didi-Huberman? Casa del Lago UNAM propone una posible respuesta a todo este complejo proceso con En el taller del filósofo. Georges Didi-Huberman, una exposición que invita a descubrir el lado más experimental de uno de los pensadores más destacados de la filosofía y la historia del arte contemporáneas.

La aportación del trabajo filosófico de Georges Didi-Huberman se concentra en un replanteamiento radical de la historia del arte, al transformarla en una arqueología y política de las imágenes para demostrar que lo visual no es un mero reflejo pasivo, sino un agente activo de la memoria, (síntoma, deseo y resistencia crítica) frente al poder y la barbarie.

La muestra que Casa del Lago pone al alcance del público se enfoca en aquello que suele quedarse fuera de los textos y los libros: las exploraciones, las conexiones inesperadas y las pruebas que permiten desarrollar nuevas formas de entender el mundo. El taller del que se habla desde el trabajo curatorial de Lucía Montes Sánchez (España) y Eliza Mizrahi Balas (México), no solamente remite un espacio físico, sino que es visto como una manera de investigar y establecer relaciones entre imágenes, memoria e historia.

Nacido en Francia en 1953, Georges Didi-Huberman ha desarrollado una extensa trayectoria como filósofo, historiador del arte, escritor y curador. Su trabajo abarca publicaciones, exposiciones, películas experimentales, conferencias y colaboraciones con artistas, con un interés constante en las posibilidades de las imágenes para revelar aspectos de nuestra relación con el pasado y la memoria.

En el taller del filósofo, las imágenes dejan de ser simples objetos de contemplación para convertirse en herramientas de investigación. A través de ellas es posible cuestionar las narrativas históricas, explorar distintas formas de representación y establecer conexiones entre épocas, geografías y disciplinas.

La exposición reúne por primera vez en México las piezas audiovisuales de Didi-Huberman junto con diversos proyectos experimentales. El resultado es una aproximación a su pensamiento desde la práctica: no solo importa lo que escribe o plantea, sino también cómo experimenta y construye conocimiento.

Hay una idea que atraviesa la propuesta, la filosofía no tiene por qué ser un sistema cerrado ni una colección de respuestas definitivas. Como escribe Didi-Huberman, “la actividad filosófica es un devenir: se transforma, va, viene y vuelve a comenzar”. Esta forma de entender el pensamiento se relaciona con lo que el autor denomina actitud heurística, un concepto vinculado con la búsqueda, la indagación y el descubrimiento. En otras palabras, pensar también significa probar caminos, encontrar nuevas pistas y volver a empezar.

La exposición podrá visitarte del 29 de octubre de 2026 al 28 de febrero de 2027 en la Sala 4 de Casa del Lago UNAM.