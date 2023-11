Feria del Taco, Café y Chocolate Fest, entre otros planes en CDMX del 1 al 3 de diciembre

Como diría Mariah Carey en ‘All I Want For Christmas Is You’: “¡It’s time!”. Este fin de semana da inicio la temporada de Navidad con la llegada de diciembre. Aunque aún faltan un par de semanas para la festividad, te contamos sobre algunas actividades con las que puedes ir preparando tu espíritu navideño.

Si tienes ganas de ir al cine, este fin de semana podrás disfrutar de películas como Papá o Mamá, Viernes Negro, Napoleón y Wish, la cinta animada con la que Disney celebra su centésimo aniversario.

Desde este 30 de noviembre, el Foro Sol será sede de los últimos conciertos de RBD antes de que cierren el Soy Rebelde Tour en el Estadio Azteca el 20 de diciembre.

¿Qué hacer este fin de semana en la CDMX?

Del 1 al 3 de diciembre, la Ciudad de México se llenará de algunas actividades que puedes disfrutar acompañado de tus seres queridos.

Te contamos lo que puedes hacer para disfrutar de este fin de semana en la capital.

Feria del Taco

¿Tienes antojito de unos tacos? En la alcaldía Magdalena Contreras podrás encontrar un evento gastronómico dedicado a uno de los platillos más populares de la comida mexicana.

Se trata de la segunda edición de la Feria del Taco, en la que podrás encontrar a diferentes productores del platillo mexicano y sabores como pastor, bistec, barbacoa, entre otros.

El evento se llevará a cabo del 1 al 3 de diciembre en un horario de 11:00 a 21:00 horas en la explanada de la alcaldía, cuya dirección es Avenida Álvaro Obregón 20, Barranca Seca.

Experiencia ‘Wonka’ en la CDMX

¿Sabes cómo Willy Wonka inició en la industria del chocolate? En diciembre, podrás disfrutar de la cinta Wonka protagonizada por Timothée Chalamet que es una precuela de Charlie y la fábrica de chocolate de 1971.

En marco del filme, en el Hotel W de la CDMX podrás disfrutar de una cafetería temática con la película de Wonka.

Por medio de redes sociales, algunos asistentes han publicado imágenes de como se ve el sitio decorado.

Para poder acceder a esta experiencia se tienen que comprar las entradas en la plataforma de Fever, tiene un precio de mil 500 pesos para adulto y 900 pesos para menores de edad. La duración de la experiencia es de aproximadamente dos horas.

Feria de Gastronomía y Bebidas Artesanales

Desde este 30 de noviembre, la alcaldía de Tláhuac será sede de un evento gastronómico en el que podrás disfrutar de bebidas artesanales.

Se trata de la Feria de Gastronomía y Bebidas Artesanales en la que se ofertarán diferentes platillos pertenecientes a la cocina mexicana.

En Tláhuac encontrarás un festival dedicado a la gastronomía mexicana. (Shutterstock)

Además de que es una experiencia ‘petfriendly’ por lo que podrás asistir con tu mascota.

Esta feria estará disponible hasta el 3 de diciembre y se realizará en un horario de 9:00 a 20:00 horas en el kiosco de la explanada Tláhuac.

Café y Chocolate Fest

Con la llegada de la temporada de frío, ¿no se te antoja un chocolatito caliente? Pues este fin de semana encontrarás un evento con productos del estilo.

Es la edición navideña del Café y Chocolate Fest en el que los asistentes van a disfrutar de cacao, café, catas, talleres, conferencias, entre otras actividades.

El próximo Café y Chocolate Fest de la CDMX tendrá como sede el Palacio de la Autonomía de la Fundación UNAM. (Foto: Instagram / @cafeychocolatefest_)

Es un evento gratuito que se llevará a cabo el 2 y 3 de diciembre de 11:00 a 20:00 horas.

El Café y Chocolate Fest tendrá sede en el Palacio de La Autonomía, cuya dirección es Lic. Primo de Verdad 2, Centro Histórico de la CDMX, alcaldía Cuauhtémoc.

Gran Baile de Invierno de Harry Potter

¡La magia sigue en la CDMX! Al igual que el año pasado, los ‘potterheads’ mexicanos pueden disfrutar del Gran Baile de Invierno de Harry Potter, un evento tematizado con la saga protagonizada por el actor Daniel Radcliffe.

El Gran Baile de Invierno es un evento inspirado en una celebración del mundo mágico en la película Harry Potter y el Cáliz de Fuego (2005).

Harry Potter La Ciudad de México es una de las sedes del Gran Baile de Invierno de ‘Harry Potter‘. (Foto: Youtube / @Wizarding World)

Por medio de redes sociales, los asistentes han revelado que se trata de un baile con espectáculos y música en vivo.

El evento de Harry Potter tiene una duración de dos horas y las entradas se pueden conseguir en el sitio web, este fin de semana tienen un rango de 750 a mil 250 pesos.