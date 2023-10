Día de ‘Mean Girls’: ‘Sube perdedora’, vamos a ver los memes ‘más fetch’ de ‘Chicas pesadas’

Cada 3 de octubre se conmemora la película de 'Mean Girls'. (Foto: X / Mean Girls)

“El 3 de octubre me preguntó qué día era...”, es una de las frases más reconocidas de la cinta Mean Girls (Chicas Pesadas en español) de 2004, la razón por la que aquella fecha ha quedado marcada para celebrar la película y por la que las redes sociales se llenaron de memes sobre el tema.

Si eres millennial o generación z, es muy probable que estés familiarizado con Mean Girls y que este 3 de octubre hayas salido de tu casa portando tu ‘outfit’ de color rosa para conmemorar la comedias más popular de la actriz y comediante Tina Fey.

La trama de la película narra la llegada de Cady Heron (Lindsay Lohan) a una escuela preparatoria de Estados Unidos que se encuentra gobernada bajo la tiranía de tres ‘chicas pesadas’ que tratan mal a sus demás compañeros.

Para darles una ‘cucharada de su propia medicina’, Cady Heron logra infiltrarse en el grupo de aquellas chicas populares para cambiar la forma en la que tratan a los demás; sin embargo, se queda atrapada dentro de este mundo.

La película es tan popular que, en 2017, se estrenó un musical en Broadway que está siendo adaptado en una nueva cinta que llegará a cines el 11 de enero de 2024.

Se confirmó el estreno de la nueva película de 'Mean Girls'. (Foto: X / @ParamountMexico)

Los mejores memes de ‘Mean Girls’

Para no darte ‘spoilers’ de la película, si es que no la has visto, mejor te dejamos una recopilación de los mejores memes relacionados con el día de Chicas Pesadas en redes sociales como X, antes conocida como Twitter, y Facebook.

Explicación del día de 'Mean Girls'. (Foto: X / @hellirium)

Los 'lomitos' también celebran el día de 'Chicas Pesadas'. (Foto: Facebook / @Memes de perritos para gente triste)

Hay usuarios que compartieron su pasión por la película de 'Mean Girls'. (Foto: X)

Hasta 'Dragon Ball' celebró el 3 de octubre. (Foto: X)

La escudería de Mercedes también celebró el día de 'Mean Girls'. (Foto: X / @MercedesAMGF1)

Después del día de 'Chicas Pesadas' continúa la temporada de Halloween. (Foto: Facebook / @Chicas pesadas memes)

Ciertos internautas aprovechar la ocasión para hacer memes de 'Mean Girls'. (Foto: X / @rodri_live)

Hay personas que olvidaron que el 3 de octubre es el día de 'Chicas Pesadas'. (Foto: X / @NoSoyTerricola)

Hay personas que desconocen el día de 'Chicas Pesadas'. (Foto: X)

El día de 'Chicas Pesadas' se celebra con atuendos rosas. (Foto: X / @SoySimpsonito)

Ciertos 'swifties' celebran el día de 'Mean Girls'. (Foto: Facebook)

¿Por qué la gente se viste de rosa en el día de ‘Mean Girls’?

Aparte de los fanáticos de Barbie, las personas que celebran el día de Mean Girls lo hacen utilizando un ‘outfit’ de color rosa, ¿te has preguntado la razón?

Esto se debe a que, en una de las escenas de la cinta, cuando el personaje de Lindsay Lohan es invitada a sentarse en la mesa de las chicas populares, una de ella asegura que “los miércoles vestimos de rosa”.

Después de ese momento, las protagonistas de la cinta acuden a su colegio y un centro comercial con sus prendas de color rosa.

Es por ello que, en miércoles y en el día de Chicas Pesadas, los fanáticos de la comedia saquen a presumir sus mejores ‘looks’ de color rosa.