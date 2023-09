The Weeknd en Foro Sol: Clima, objetos permitidos y todo lo que debes saber de sus conciertos

The Weeknd llegará al Foro Sol para presentar su 'After Hours Til Dawn Tour'. (Fotoarte: Andrea López Trejo | El Financiero)

Este fin de semana, el Foro Sol volverá a encender sus luces para los shows de Abel Makkonen Tesfaye, mejor conocido como The Weeknd, quien los próximos 29 y 30 de septiembre se presentará con su After Hours Til Dawn Tour.

A finales de noviembre del año pasado fue cuando se dio a conocer que el artista canadiense visitaría México como su primera parada en Latinoamérica para la gira que dio inicio en junio de este año.

Originalmente solo se iba a presentar el 29 de septiembre en CDMX, pero debido a la alta demanda The Weeknd decidió abrir una fecha más para todos sus fanáticos mexicanos, que están esperando desde hace 5 años su regreso, pues su última visita a México fue en 2018.

Lo anterior sin contar que su primer concierto en México fue el pasado 26 de septiembre en Monterrey, Nuevo León, donde ofreció un concierto que llenó de emoción a todos sus fans regiomontanos y del norte del país.

Si piensas asistir a algunos de sus shows, hay algunas consideraciones que debes tener presentes para evitar cualquier contratiempo y poder disfrutar del concierto.

The Weeknd estará en el Foro Sol los próximos 29 y 30 de septiembre. (Fotoarte: Andrea López Trejo | El Financiero)

¿A qué hora empiezan los conciertos de The Weeknd?

De acuerdo con información proporcionada en la página de Ocesa, el evento comenzará a las 19:30 horas los dos días que estará en el Foro Sol.

Hasta el momento se desconoce si el canadiense tendrá a algún artista o banda invitada para abrir su concierto, tal como lo han hecho agrupaciones como Depeche Mode y Taylor Swift, que precisamente se presentaron en este recinto en días y semanas pasadas.

¿Qué sí y qué no puedo llevar al concierto de The Weeknd en Foro Sol?

En los últimos conciertos que se han realizado en el Foro Sol ha habido una serie de restricciones similares, mismas que incluyen el uso de bolsas de cualquier tipo, por lo que además hay que especificar qué tipo de bolsas pueden ingresar.

Los conciertos de The Weeknd en México iniciaron el 26 de septiembre en Monterrey. (Foto: Facebook / @theweeknd)

La cuenta de Ocesa ha compartido una serie de objetos permitidos y no permitidos para conciertos pasados, y aunque específicamente para The Weeknd aún no se publica una lista, esta sería muy similar a la de otros eventos en el foro, así que tómalo en cuenta.

Objetos permitidos

Lentes.

Tapones para oídos.

Toallas y tampones (pieza individual cerrada).

Medicamentos con receta.

Binoculares sin láser, sujetos a revisión.

Objetos NO permitidos

Carteles de más de 11x17 pulgadas.

Pancartas o posters.

Cámaras profesionales.

Equipo profesional de grabación o video.

Accesorios para cámaras.

Luces o baterías (con excepción de las externas para celulares).

Laptops, tabletas o iPads.

Artículos que puedan obstaculizar la vista del de a lado.

Cigarros, vapes o encendedores.

Comida o bebida.

Paraguas.

¿Qué tipo de bolsa se puede llevar al Foro Sol para el concierto de The Weeknd?

Para la mala suerte de algunos usuarios, ningún tipo de bolsa común va a poder ingresar al Foro Sol, esto incluye bolsa del diario, mochilas, funda de cámara, tote bag, cangureras o bolsas de mesh, sobre todo si no se puede ver el interior de estas.

En su lugar, sugieren que puedes usar bolsas transparentes de materiales como plástico, vinilo o PVC, que no excedan el tamaño de 12x12 pulgadas, y 6 pulgadas de profundidad, bolsas de mano con o sin correa de 4.5x6.5 pulgadas máximo, o resellables, de las que venden en supermercados.

The Weeknd está de gira con su 'After Hours Til Dawn Tour'. (Foto: Facebook / @theweeknd)

Sin embargo, hay usuarios en redes sociales que han llevado bolsas ‘del diario’ y únicamente revisan que no lleven alguno de los objetos no permitidos descritos anteriormente, siempre y cuando estas no sean muy grandes.

¿Cómo llegar al Foro Sol?

Como se mencionó al inicio de la nota, los conciertos de The Weeknd en la Ciudad de México se realizarán en las inmediaciones del Foro Sol, ubicado en Ciudad Deportiva, alcaldía Iztacalco.

Si bien el reciento cuenta con estacionamiento para aquellos que quieran ir en coche, una de las opciones más fáciles y baratas para llegar es en transporte público.

La estación del metro más cercana a la entrada 6 del Foro Sol, que es generalmente por donde se ingresa a los eventos, es Ciudad Deportiva, de la línea 9 (café), aunque también están Velódromo o Puebla, de la misma línea, con la opción de caminar unos minutos.

Mucha gente se transporta en el Metro de la Línea 9, que corre de Tacubaya a Pantitlán. (Cuartoscuro)

En el caso del metrobús, se encuentran cerca las estaciones Iztacalco o UPIICSA, de la línea 2 (morada). Estas se encuentran más cerca de la puerta 15, que en algunos eventos se abre para la entrada y salida, aunque están más alejadas de la 6 en comparación con el metro.

También debes tomar en cuenta que a la hora en que se realizará el concierto habrá más gente de lo normal en la calle, sobre todo el 29 de septiembre, por ser viernes y de quincena, así que toma tus precauciones de tiempo.

¿Cuál será el clima en CDMX para los conciertos de The Weeknd?

De acuerdo con el sitio especializado Meteored, para la buena suerte de todos los fans del artista canadiense, no existe probabilidad de lluvias ninguno de los dos días que se presentará The Weeknd en Foro Sol.

No obstante, te compartimos a grandes rasgos cuál va a ser el clima para ambos días.

29 de septiembre : El clima será predominantemente nublado. Durante el concierto, la temperatura será de entre 20 y 16 grados.

: El clima será predominantemente nublado. Durante el concierto, la temperatura será de entre 20 y 16 grados. 30 de septiembre: También estará nublado en su mayoría, aunque sin probabilidad de lluvia. La temperatura a la hora del show será de entre 19 y 15 grados.

The Weeknd ya se encuentra en México. (Foto: Facebook / @theweeknd)

Te recomendamos que tomes en cuenta los puntos anteriores para que disfrutes de los conciertos que The Weeknd ofrecerá en la capital mexicana para todos sus fans mexicanos.

¿Ya tienes listo tu outfit? Recuerda que esta gira tiene una temática especial, para que lo tengas presente. Ahora sí, ¡a cantar ‘Blinding Lights’, ‘Save Your Tears’, ‘Die For You’ y todos sus más grandes éxitos!