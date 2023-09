Depeche Mode en México: Setlist, horarios, objetos permitidos y todo lo que debes saber

¡Llegó la ‘Depechemanía’ a México! La noche de este lunes, Dave Gahan y Martin Gore, quienes integran la legendaria banda Depeche Mode, arribaron a nuestro país para la serie de conciertos que ofrecerán esta semana en el Foro Sol de la CDMX.

Estos próximos 21, 23 y 25 de septiembre serán los días que sus ‘devotos’ vuelvan a disfrutar de la música de Depeche Mode, quienes regresan después de cinco años a deleitarnos con su ‘Memento Mori Tour’.

Si eres de aquellos que asiste por primera vez en vivo a ver en acción a Dave Gahan y Martin Gore, o incluso si has asistido a alguno de los conciertos que la banda británica ha dado en nuestro país, hay algunas cosas que debes saber.

¿A qué hora inician los conciertos de Depeche Mode?

Para los tres shows que darán en el Foro Sol, Depeche Mode saldrá al escenario a las 21:00 horas aproximadamente.

Antes de sus conciertos, la cantante Kelly Lee Owens será quien abra los shows de la banda británica. Se espera que la artista originaria de Gales, Reino Unido, empiece aproximadamente a las 19:00 horas, para que los ‘devotos’ vayan ‘calentando motores’.

Artistas que acompañarán a Depeche Mode en sus próximos conciertos. (Foto: Facebook / @depechemode)

¿Qué canciones tocará Depeche Mode en México?

Memento Mori World Tour arrancó en marzo pasado, por lo que Depeche Mode ya ha dado diferentes conciertos con esta gira en la que promocionan su último álbum de estudio, homónimo a la gira; el primero sin Andrew Fletcher, quien falleció en mayo de 2022 a los 60 años.

La página especializada setlist.fm, que alberga las listas de canciones que cientos de artistas realizan en sus conciertos, tiene una lista de los distintos shows que la agrupación liderada por Dave Gahan ha dado en los últimos meses.

Se espera que, además de algunos temas incluidos en Memento Mori, toquen clásicos de álbumes como Black Celebration (1986), Music for the Masses (1987), Violator (1990), Ultra (1997) y Playing The Angel (2005), por mencionar algunos.

La última vez que Depeche Mode vino a México, en 2018, ofreció dos conciertos en el Foro Sol. (Cuartoscuro)

El último concierto que dio la agrupación previo a su llegada a México fue el 11 de agosto en Noruega, y en él tocaron la siguiente lista de temas:

‘My Cosmos Is Mine’.

‘Wagging Tongue’.

‘Walking in My Shoes’.

‘It’s No Good’.

‘Sister of Night’.

‘In Your Room’ (Zephyr Mix).

‘Everything Counts’.

‘Precious’.

‘Speak to Me’.

‘A Question of Lust’.

‘Soul With Me’ (Acoustic).

‘Ghosts Again’.

‘I Feel You’.

‘A Pain That I’m Used To’ (Jacques Lu Cont Remix).

‘World in My Eyes’ (Dedicada a Andrew Fletcher).

‘Wrong’.

‘Stripped’.

‘John the Revelator’.

‘Enjoy the Silence’.

Encore:

‘Waiting for the Night’ (Peter y Christian en los teclados).

‘Just Can’t Get Enough’.

‘Never Let Me Down Again’.

‘Personal Jesus’.

Esta lista coincide con otras en la misma página, por lo que es probable que escuchemos grandes clásicos de la banda británica, así como lo más reciente de su discografía.

Dave Gahan en uno de los recientes conciertos de Depeche Mode, en Budapest. (EFE/EPA/Balazs Mohai)

¿Qué sí y qué no puedo llevar al concierto de Depeche Mode en Foro Sol?

En redes sociales se han cuestionado mucho sobre los objetos que sí van a poder ingresar al Foro Sol de la CDMX, pues en eventos más recientes ha habido ciertas restricciones.

Ocesa compartió en días pasados una lista de objetos permitidos y no permitidos, así como el tipo de bolsas con las que podrás ingresar al concierto y con las que no, así que tómalo en cuenta antes de que te regresen y hagas corajes innecesarios.

Objetos permitidos

Lentes.

Tapones para oídos.

Toallas y tampones (pieza individual cerrada).

Medicamentos con receta.

Binoculares sin láser, sujetos a revisión.

Objetos NO permitidos

Carteles de más de 11x17 pulgadas.

Pancartas o posters.

Cámaras profesionales.

Equipo profesional de grabación o video.

Accesorios para cámaras.

Luces o baterías (con excepción de las externas para celulares).

Laptops, tabletas o iPads.

Artículos que puedan obstaculizar la vista del de a lado.

Cigarros, vapes o encendedores.

Comida o bebida.

Paraguas.

¿Qué tipo de bolsa se puede llevar al concierto de Depeche en Foro Sol?

De acuerdo con la infografía presentada por Ocesa, ningún tipo de bolsa común va a poder ingresar al Foro Sol, esto incluye bolsa del diario, mochilas, funda de cámara, tote bag, cangureras o bolsas de mesh.

En su lugar, sugieren que, si quieres llevar artículos, puedes hacerlo en bolsas transparentes de materiales como plástico, vinilo o PVC, que no excedan el tamaño de 12x12 pulgadas, y 6 pulgadas de profundidad.

También puedes llevar bolsas de mano con o sin correa que no excedan el tamaño de 4.5x6.5 pulgadas, o bolsas de plástico resellables, como las que se usan para el lunch.

Bolsas permitidas para los conciertos de Depeche Mode en México. (Foto: Ocesa)

¿Cómo llegar al Foro Sol?

Los conciertos de Depeche Mode serán en las inmediaciones del Foro Sol, ubicado en Ciudad Deportiva, alcaldía Iztacalco.

Si bien el sitio contará con estacionamiento (mismo que ya se vendió en su totalidad), hay muchos que llegarán en transporte público. Para ser más precisos, en metro o metrobús.

La estación del metro más cercana a la entrada del Foro Sol es Ciudad Deportiva, de la línea 9 (café), aunque también podrías bajarte en Velódromo o Puebla, de la misma línea, y caminar unos minutos.

En el caso del metrobús, Iztacalco o UPIICSA, de la línea 2 (morada) es la que te deja más cerca, aunque más alejado en comparación con el metro.

¿Cuál va a ser el clima para los conciertos de Depeche Mode en México?

Con eso de que ha llovido fuertemente en los últimos días, algunos asistentes al concierto se preguntarán cómo va a estar el clima, para tomar sus precauciones; con eso de que no dejarán entrar paraguas hay que estar el doble de precavidos.

De acuerdo con el sitio Meteored, en las tres fechas que se presentará Depeche Mode, el clima será diferente. Te compartimos el de todos, por si acaso.

21 de septiembre : El clima será predominantemente nublado, con probabilidad de lluvia de 30 por ciento a las 14:00 horas. Durante el concierto, la temperatura será de entre 19 y 16 grados.

: El clima será predominantemente nublado, con probabilidad de lluvia de 30 por ciento a las 14:00 horas. Durante el concierto, la temperatura será de entre 19 y 16 grados. 23 de septiembre : Si bien habrá intervalos soleados y cero por ciento de probabilidad de lluvia, la temperatura a la hora del show será de entre 18 y 15 grados.

: Si bien habrá intervalos soleados y cero por ciento de probabilidad de lluvia, la temperatura a la hora del show será de entre 18 y 15 grados. 25 de septiembre: Hasta el momento, se reporta que este día estará totalmente soleado, aunque hacia la noche, cuando salga la banda al concierto, la temperatura será de 19 a 14 grados aproximadamente.

Depeche Mode en el Foro Sol de la Ciudad de México, 11 de marzo de 2018. (Cuartoscuro)

¿Habrá homenajes a Andrew Fletcher en conciertos de Depeche Mode?

Recordemos que esta es la primera gira de Depeche Mode sin Andrew Fletcher, uno de sus miembros fundadores y que se mantuvo presente hasta el final.

Por ello, algunos grupos de fans de Depeche Mode están organizándose en redes sociales para realizar un homenaje al músico fallecido cuando Dave Gahan y Martin Gore toquen ciertas canciones.

Un ejemplo es que, las y los ‘devotos’ mexicanos han acordado que, cuando Gahan comience a interpretar ‘World In My Eyes’, canción incluida en su álbum Violator de 1990, mostrar una foto del fallecido tecladista.

Otro sería que, durante ‘Enjoy the Silence’, también de Violator, sus fans prendan las lámparas del celular y coloquen sobre esta un papel celofán naranja, para que el Foro Sol se ilumine con los colores del cempasúchil, flor típica de México y que se utiliza mucho durante las ofrendas.

Depeche Mode estaba integrado por Dave Gahan, Martin Gore y Andrew Fletcher, quien falleció en 2022. (Foto: Facebook / @depechemode)

Así como estas, hay otras acciones que los ‘devotos’ están alistando a través de los grupos y clubes de fans para recordar a Andrew Fletcher, quien fue pieza clave para el éxito de Depeche Mode.

¿Eres de los que van a asistir? Toma en cuenta las recomendaciones anteriores para que disfrutes al máximo el regreso de Depeche Mode a México.