Depeche Mode en México: Así fue su última visita en el Foro Sol y esto costaron los boletos

Lo que muchos fans mexicanos de Depeche Mode estaban esperando desde octubre pasado, cuando anunciaron su gira Memento Mori World Tour, se compartió esta mañana: ¡La agrupación británica llegará a México este año!

Esta será la primera gira que realicen Dave Gahan y Martin Gore sin la presencia de Andrew Fletcher, quien falleció en mayo pasado a causa de una disección aórtica.

La última vez que sus ‘devotos’ tuvieron oportunidad de escuchar en vivo éxitos como ‘Personal Jesus’, ‘Enjoy the Silence’ y ‘Never Let Me Down Again’ fue en marzo de 2018, cuando pisaron tierras mexicanas con su The Global Spirit Tour, donde el Foro Sol fue testigo de dos de sus conciertos.

En aquel entonces, el rango de precios (mas cargo por servicio) era el siguiente:

Pista A (entrada general): 1,650 pesos

Pista B (entrada general): 750 pesos

Naranja A: 2,200 pesos

Verde A: 1,500 pesos

Naranja B: 1,100 pesos

Verde B: 850 pesos

Naranja C: 550 pesos

Verde C: 400 pesos

En aquel entonces, se anunció su regreso a México con un año de anticipación, por lo que hubo más oportunidad de ‘hacer un guardadito’ y comprar boletos.

Flyer de Depeche Mode en México para el 'The Global Spirit Tour', de 2018. (Foto: Ocesa)

Para su próxima en fecha en México, se conocerá el rango de precios la próxima semana, en la preventa; sin embargo, se esperan (tristemente) precios más elevados.

‘The Global Spirit Tour 2018’: Así fueron las presentaciones de Depeche Mode en el Foro Sol

Depeche Mode regresó a México en 2018, después de nueve años de ausencia en tierras mexicanas, donde habían presentado su Tour of the Universe, en octubre del 2009.

Los días 11 y 13 de marzo de 2018 fueron los elegidos por la banda comandada por Dave Gahan para hacer promoción de Spirit, su más reciente álbum en aquel entonces, en la Ciudad de México; para ser más precisos en el Foro Sol, cuna de espectáculos nacionales e internacionales.

Para ambos conciertos, la agrupación mexicana de rock alternativo Rey Pila fueron los encargados de abrir los shows de Depeche Mode. Las y los asistentes disfrutaron mucho su presentación, aunque también se mostraban impacientes porque apareciera en escena la banda británica.

Cerca de las 21:00 horas, comenzaron a salir los integrantes de la agrupación acompañados de sus músicos, aunque no fue hasta que apareció Gahan en el escenarios que las cosas ‘se encendieron’.

Dave Gahan durante uno de los shows de Depeche Mode en el Foro Sol de la Ciudad de México, 11 de marzo de 2018. (Cuartoscuro)

Abrieron el show con una canción de Spirit (2017): ‘Going Backwards’, con la que todos los asistentes comenzaron a cantar. Después se regresaron unos añitos para tocar ‘It’s No Good’, que viene en su álbum ULTRA (1997).

Dave Gahan, Martin Gore y Andrew Fletcher hicieron un viaje a través de toda su discografía para deleitar a sus ‘devotos’ mexicanos con algunos de sus más grandes éxitos, como ‘Barrel of a Gun’, ‘A Pain That I’m Used To’, o ‘Useless’, por mencionar algunas.

Una de las características de los shows de Depeche Mode son el juego de luces y los pasos de baile que ‘se echa’ Dave, quien no repara en el aplauso del público, que le pide más y más de sus movimientos cadensiosos y que rayan en lo ‘sensual’.

Depeche Mode en el Foro Sol de la Ciudad de México, 11 de marzo de 2018. (Cuartoscuro)

Con un clásico de la banda, ‘Personal Jesus’, fue que finalizaron sus conciertos en el Foro Sol de la Ciudad de México, que ya los espera con su nuevo material Memento Mori, que saldrá a la venta el próximo 24 de marzo y del que ya está disponible su primer sencillo, ‘Ghosts Again’.