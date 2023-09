¿Qué pasó en los Premios Ariel 2023? Lista completa de películas ganadoras

El norte sobre el vacío, un western que reflexiona acerca de la masculinidad, de la directora Alejandra Márquez Abella, se coronó como la mejor película de la 65.ª edición del Ariel, el premio cinematográfico más prestigioso de México, rompió el pronóstico que daba por ganadora a Huesera, nominada en 17 categorías.

Esta edición estuvo a punto de no ocurrir debido a la crisis financiera, incluso, Guillermo del Toro se ofreció a cubrir el costo total de las estatuillas como parte de un esfuerzo para seguir reconociendo el cine.

La ceremonia se realizó este sábado en Guadalajara, Jalisco, con una fuerte influencia de mujeres en las categorías clave y un llamado al Gobierno de México para que otorgue mayores recursos.

Para el premio cinematográfico principal, en esta ocasión hubo cuatro mujeres y solo un hombre compitiendo por los galardones de Mejor Película y Mejor Dirección.

Alejandra Márquez Abella, directora de El norte sobre el vacío, hizo un llamado a las mujeres: “No hay que pensar que son espacios ganados y garantizados, hay que seguir peleándololos y defendiéndolos todos los días, temiendo que nos los quiten, porque la fuerza del patriarcado es imparable”.

'Huesera', de ka directora mexicana de cine, Michelle Garza Cervera, tuvo 17 nominaciones. (Francisco Guasco/EFE)

¿Dónde ver ‘El norte sobre el vacío’?

El norte sobre el vacío se puede ver en la plataforma de streaming Prime Video, compitió contra cintas que también fueron estrenadas comercialmente, no en festivales:

Bardo , Falsa crónica de unas cuantas verdades , de Alejandro González Iñárritu: Netflix.

, de Alejandro González Iñárritu: Netflix. La Caída , de Lucía Puenzo: Prime Video.

, de Lucía Puenzo: Prime Video. La Civil , de Tedora Mihai: Star Plus.

, de Tedora Mihai: Star Plus. Huesera de Michelle Garza Cervera: Prime Video.

Michelle Garza Cervera destacó en sus declaraciones la nominación de cuatro mujeres en las categorías destacadas:

“No podemos quitar el dedo del renglón, no es que sea nuevo que estemos aquí, hemos estamos aquí siempre, pero al final de cuentas estamos en un sistema en el que es importante defender las disidencias y la diversidad”, señaló.

'BARDO', de Iñárritu, destacó en los Premios Ariel 2023. (Instagram: @bardomovie)

Premios Ariel 2023: Critican falta de recursos al cine

En conferencia de prensa, González Iñárritu criticó el recorte de recursos para el cine mexicano, cuya industria no ha dejado de producir cortos y largometrajes de calidad:

“No se cumplió lo que se había prometido, a pesar de haber debilitado esos fondos que tenían garantizados la producción sigue siendo poderosa (...) Estamos dando pasos, nos reinventamos, mala hierba nunca muere, los cineastas no moriremos, hay muchas cosas porque luchar y no estamos haciendo nada mal”.

En tanto, la directora de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC), Leticia Huijara, afirmó que la industria mexicana pudo celebrar “contra todo pronóstico” la edición 65 que estuvo a punto de no ser realizada debido a la falta de recursos económicos.

Huijara pidió al gobierno federal “retomar un diálogo abierto” con la comunidad cinematográfica para realizar un análisis conjunto acerca del “mecanismo más adecuado para garantizar el fomento (del cine) de manera autónoma y eficaz”.

En un contexto precario en que la industria del cine ha visto cómo el Gobierno mexicano, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, recortaba los apoyos económicos, la Academia llegó a cancelar su 65 convocatoria ante la falta de recursos económicos.

Finalmente, gracias a los donativos de la compañía de servicios cinematográficos EFD, de académicos y del Gobierno del occidental estado de Jalisco, los Ariel no fueron organizados en la Ciudad de México y tuvieron a Guadalajara como su sede.

Premios Ariel 2023: Lista de películas ganadoras

Alejandro González Iñárritu tuvo su primera nominación a los premios Ariel en 20 año, ganó 8 premios de 12 nominaciones.

Huesera fue otra destacada película de terror, tuvo 17 nominaciones y se llevó cuatro premios a Mejor ópera prima, Mejor guion original; Mejores efectos especiales a Raúl Camarena, Gustavo Campos, Miguel Ángel Rodríguez y Juan Carlos Santos y Mejor maquillaje a Adam Zoller.

La actriz mexicana Arcelia Ramírez, posa con el premio Ariel a mejor actriz, por la película "La Civil" hoy, durante la 65 edición de los Premios Ariel organizados por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC), en la ciudad de Guadalajara (México). (Foro: EFE/Francisco Guasco).

Mejor película: El norte sobre el vacío .

Mejor dirección: Alejandro González Iñárritu , por Bardo, Falsa Crónica de unas Cuantas Verdades.

, por Mejor Actor: Daniel Giménez Cacho , por BARDO, Falsa Crónica de unas Cuantas Verdades .

, por . Mejor Actriz: Arcelia Ramírez, por La civil .

. Mejor coactuación femenina: Úrsula Pruneda, Trigal .

. Mejor coactuación masculina: Raúl Briones, El norte sobre el vacío .

. Revelación actoral: Emilia Berjón, Trigal .

. Mejor guion original: Abia Castillo, Michelle Garza Cervera, Huesera.

Mejor fotografía: Darius Khondji, BARDO , Falsa Crónica de unas Cuantas Verdades.

Mejor música original: Camilla Uboldi, Zapatos rojos .

. Mejor Sonido: Nicolas Becker, Martín Hernández, Ken Yasumoto, Frankie Montano, Jon Taylor, ; Santiago Núñez, por BARDO, Falsa Crónica de unas Cuantas Verdades.

Mejor edición: Alejandro González Iñárritu y Mónica Salazar, BARDO, Falsa Crónica de unas Cuantas Verdades .

y Mónica Salazar, . Mejor diseño de arte: Eugenio Caballero, BARDO , Falsa Crónica de unas Cuantas Verdades .

. Mejor maquillaje: Adam Zoller, Huesera .

. Mejor vestuario: Anna Terrazas, BARDO , Falsa Crónica de unas Cuantas Verdades .

. Mejores efectos especiales: Raúl Camarera, Gustavo Campos, Miguel Ángel Rodríguez, Juan Carlos Santos, Huesera .

. Mejores efectos visuales: Guillaume Rocheron, Olaf Wendt, BARDO, Falsa Crónica de unas Cuantas Verdades.

Mejor ópera prima: Michelle Garza Cervera, Huesera .

. Mejor película iberoamericana: Argentina, 1985 , de Santiago Mitre, Argentina.

, de Santiago Mitre, Argentina. Mejor largometraje documental: Dioses de México , Helmut Dosantos y Teorema de tiempo , Andrés Kaiser.

, Helmut Dosantos y , Andrés Kaiser. Mejor largometraje animado: Home is somewhere else , Jorge Villalobos y Carlos Hagerman.

, Jorge Villalobos y Carlos Hagerman. Mejor cortometraje de ficción: Agustina , Luciana Herrera Caso.

, Luciana Herrera Caso. Mejor cortometraje animado: El año del radio , Samuel Kishi.

, Samuel Kishi. Mejor cortometraje documental: Las nubes son de música, Enrique García Meza

Con información de EFE.