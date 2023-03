Anuel AA estrena canción ¿con indirecta a Karol G?: ‘Tú no eres Shakira ni yo Piqué’

Anuel AA no se quedó atrás en la polémica separación de Shakira y el exfutbolista del Barcelona Gerard Piqué, por lo que los mencionó en una estrofa de su nuevo sencillo titulado ‘Más rica que ayer’ en el que se acompaña de Mambo Kingz y DJ Luian, que podría ser su respuesta a la canción ‘TQG’ que recientemente lanzó su ex, Karol G, con su compatriota colombiana.

El cantante puertorriqueño, quien hace poco anunció su ruptura con Yailin La Más Viral, que está en la recta final de su embarazo, ya había reaccionado al tema con una encuesta realizada en sus redes sociales en el que se califica de “rompecorazones” e inolvidable y le pide a sus seguidores que voten por cuál es la principal razón.

¿Por qué Anuel AA incluyó a Shakira en su nueva canción?

El reguetonero habla sobre el error de un integrante de la pareja y el nuevo amor de ésta tras la traición, por lo que usuarios relacionaron a su ex nacida en Medellín. El video que se estrenó el viernes ya cuenta con más de 7.4 millones de visitas en la plataforma YouTube.

En una de sus frases canta: “Ya ni tengo tu contacto, pero si tú quiere’ sigo siendo el nene y me escribe’. Tírame el DM, no pa’ estar peleando. Tú no ere’ Shakira ni yo Piqué”. Además, menciona los corazones rotos o que sabe que no ha sido fácil olvidarlo: “Yo te fallé y lo que has hecho es desquitarte” o “yo era un ignorante y manejarlo no supimo’”, agrega.

Pero lo que fue tomado como la indirecta más clara fue cuando le preguntan: “¿Y todas esas noticias cab…?, ¿y todas esas mujeres?”, a lo responde: “Se hacen globales cuando me dedican canciones”. Casi al final aparece Maluma en un automóvil para saludarlos.