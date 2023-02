RBD lanza nuevo sencillo ‘S.H.E.A’ previo al ‘Soy Rebelde Tour’

Este año RBD confirmó su regreso a los escenarios luego de cerca de 15 años de ausencia, pero sus integrantes pusieron el toque final a su reencuentro cuando confirmaron que se encontraban trabajando en nueva música previo a sus fechas calendarizadas por México, Estados Unidos, Brasil y Colombia.

Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez se mostraron contentos con el estreno de ‘S.H.E.A’, el primer sencillo de la agrupación que tendrá 6 conciertos en el Foro Sol de la Ciudad de México (30 de noviembre, 1, 2, 3, 16 y 17 de diciembre), lugar que eligieron para cerrar su ‘Soy Rebelde Tour’.

“Esto significa un mundo para mí. De corazón yo SIEMPRE HE ESTADO AQUÍ con ustedes. Gracias por hacerme parte de esta canción tan especial para ustedes y toda la generación #Rebelde”, escribió Dulce María en redes sociales.

Las referencias de la canción ‘S.H.E.A’

Las siglas harían referencia a la frase ‘Siempre he estado aquí’, que forma parte del pegadizo coro que hace notar cada una de las voces en una etapa más madura a la que cuando protagonizaron la popular telenovela de Televisa.

El tema ya se encuentra disponible en las plataformas de streaming como YouTube, en donde cuenta con más de 310 mil visitas en la versión de solo audio. En ella hablan de su gusto por escribir canciones y no olvidar a su primer amor, además de hacer referencia a títulos de sus canciones más exitosas como ‘Sólo quédate en silencio’ y ´Sálvame’.

Estas frases forman parte del coro: “Yo siempre he estado aquí, yo nunca te olvidé. Porque un amor tan grande, no se va, no se fue, Yo siempre he estado aquí, yo nunca me alejé. Porque mi corazón siempre estará donde estés. No tengo que volver si yo nunca me fui, yo siempre he estado aquí”, lo que parece ser también una dedicatoria a sus seguidores, quienes han respondido con varios sold out en sus fechas.