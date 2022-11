‘Emancipation’, de Will Smith: Esto es lo que sabemos sobre el tráiler de la película

La nueva película de Will Smith, 'Emancipation', se estrenará en diciembre en AppleTV+. (YouTube: Apple TV)

En los últimos meses, poco se había sabido de Will Smith desde que fue protagonista de un día con altibajos: por un lado, ganó el Oscar a mejor actor, y por otro le dio una cachetada a Chris Rock; esto último, habría marcado su carrera.

En redes sociales se habló de que, derivado de este incidente, su carrera iría en picada, aunque esto parece estar lejos de la realidad, pues acaba de estrenarse el tráiler de su nueva cinta, Emacipation.

Will Smith es el protagonista de esta historia basada en hechos reales que se estrenará el próximo mes en la plataforma de Apple TV, misma que es original de la plataforma.

Emacipation, de Will Smith: Esto es lo que sabemos

Desde hace meses, Apple TV anunció que trabajaría en una nueva producción con el actor de En busca de la felicidad, lo que generó expectativa ya que Smith se ha mantenido ‘en las sombras’ desde su incidente en la ceremonia de marzo pasado.

Incluso Antoine Fuqua, director de la cinta, fue cuestionado por Vanity Fair sobre Will y lo ocurrido en la pasada entrega de los premios Oscar, y aseguró que aquel incidente no le interesaba, además de que esperaba que la audiencia no se dejara llevar por ello.

“La película para mí es más grande que ese momento. Cuatrocientos años de esclavitud son más grandes que un momento. Mi esperanza es que la gente lo vea así, vea la película y se deje llevar por la gran interpretación de Will y por todo el trabajo real que hizo todo el equipo”.

La cinta fue escrita por William N. Collage, y está basada en fotografías de 1863 tomadas durante un examen médico del Ejército de la Unión, que aparecieron por primera vez en Harper’s Weekly.

Sin embargo, una de las que llama más la atención es la conocida como ‘La espalda flagelada’, que muestra el lomo de un hombre conocido como ‘Peter azotado’, quien fue mutilado por los latigazos que recibió por parte de los hombres que lo tenían como esclavo.

Además de Will Smith, el reparto está integrado por actores como Ben Foster, Mustafa Shakir, Ronnie Gene Blevins, Dan Matteucci, Steven Ogg, Grant Harvey, Jared Bankens y Jayson Warner Smith, por mencionar algunos.

¿Te llamó la atención esta cinta? Te tenemos noticias: Se estrenará en cines el próximo 2 de diciembre, y una semana después, a partir del 9 de diciembre, se albergará en la biblioteca de Apple TV.