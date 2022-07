'Voy a dar lo mejor de mí': Adele anuncia nuevas fechas de su residencia en Las Vegas

La cantante Adele hizo sufrir a sus seguidores al posponer su residencia en Las Vegas un día antes de presentarse en el Colosseum en el Hotel Caesars Palace, pero ahora se dijo más emocionada que nunca ya que reveló las nuevas fechas que comprenden del 18 de noviembre al 25 de marzo de 2023.

Además de los 24 espectáculos programados con anterioridad, la británica –quien presenta su cuarto álbum de estudio 30– agregará ocho espectáculos más de ‘Weekends with Adele’. Al dar la noticia en enero, la intérprete de ‘Easy on me’ aseguró que la decisión se debió al COVID-19 que los retrasó. Sin embargo, despidió a todo su equipo creativo.

La venta de boletos comienza el próximo 10 de agosto y dará acceso prioritario de compra a aquellos que hayan realizado la transacción para las fechas originales, aunque hayan recibido sus reembolsos. Adele promete que valió la espera, diez meses exactamente. Entonces fue reemplazada por Keith Urban.

Las palabras de Adele

La artista compartió la reprogramación a través de sus redes sociales, en donde afirmó que sintió que pasó mucho tiempo para poder estar preparada.

“Las palabras no pueden explicar lo emocionada que estoy de finalmente poder anunciar estos conciertos reprogramados. Realmente estaba desconsolada por tener que cancelarlos, pero después de lo que se siente como una eternidad de averiguar la logística para el espectáculo que realmente quiero ofrecer, y sabiendo que puede suceder, ¡estoy más emocionada que nunca!”, escribió.

Sin embargo, se pronunció sobre quienes se molestaron tras la cancelación, que para varios implicó un gasto de viaje. “Ahora sé que para algunos de ustedes fue una decisión horrible de mi parte, y siempre lo lamentaré, pero les prometo que fue la correcta. Estar contigo en un espacio tan íntimo cada semana ha sido lo que más anhelo y voy a dar lo mejor de mí. Gracias por tu paciencia, te amo”, agregó.