¡No fue el COVID! Esta fue la razón por la que Adele pospuso su residencia en Las Vegas

En días previos, la cantante Adele compartió un video en sus redes sociales donde solloza al anunciar que las fechas de su residencia Weekends With Adele en el Hotel Caesars Palace del Coliseo de Las Vegas fueron pospuestas debido a un brote de COVID-19 entre los miembros de su equipo.

“Lo siento mucho, pero mi espectáculo no está listo. La mitad de mi equipo tiene COVID-19 y es imposible terminar el espectáculo. No puedo darles lo que tengo ahora mismo, estoy devastada. Tratamos absolutamente todo para armar el espectáculo a tiempo y para que fuera bueno para ustedes, pero estamos absolutamente destruidos por las entregas demoradas y por el COVID”, afirmó la británica, de 33 años, en su momento.

Sin embargo, TMZ dio otra versión de las razones por las que el espectáculo a llevarse a cabo entre el 21 de enero y el 16 de abril no siguió adelante. De acuerdo con fuentes cercanas al Caesars Palace la verdad es que Adele está disgustada con la producción de su residencia.

Como parte de las demandas de producción que molestaron a la intérprete de Oh my god están los escenarios, el coro o el sistema de sonido, las cuales sintió que no eran lo suficientemente buenos para sus expectativas. La fuente aseguró también que los organizadores se conmocionaron por la cancelación de último minuto ya que se ha estado trabajando desde el pasado mes de diciembre.

“Una fuente dijo que no se trataba de que trataran de armarlo en el último momento; nos dijeron que Adele nunca estuvo satisfecha con los resultados”, apuntó el testigo, quien aseguró que no ha podido contactarse con el equipo de Adele después que la cantante afirmó que estuvieron despiertos más de 30 horas en la búsqueda de una solución, por lo que se quedaron sin tiempo. De acuerdo al medio estadounidense, se espera la reprogramación de los shows para febrero.