Spotify Wrapped 2021: cómo ver tus canciones y artistas más escuchados del año

¡Ha llegado diciembre! Y con ello el esperado recuento de Spotify, llamado ‘Spotify Wrapped’, que te dice qué fue lo que más escuchaste a lo largo del año: artistas, géneros y canciones, así como estadísticas de cuántos géneros descubriste y oíste, cuántos minutos escuchaste a tu artista favorito cuántos artistas hay en tu biblioteca musical son algo de lo que encontrarás para conocer tus hábitos de consumo musical durante 2021.

Algunos datos que podrás encontrar en Spotify Wrapped 2021

Y eso no es todo, además la plataforma te ofrece una lista de reproducción con tus 100 canciones favoritas del año y otras curiosidades, como tu ‘aura musical’, ¿sabías que la tenías? Por si no, también la podrás descubrir; te decimos cómo.

¿Cómo veo mi Spotify Wrapped 2021?

Es más sencillo de lo que podrías pensar: simplemente necesitas tener instadada en tu teléfono móvil la aplicación de Spotify porque en la página no tiene la opción; recuerda que debe estar actualizada.

Cuando entras, en la página de inicio aparecerá el anuncio de que ya se encuentra disponible tu Wrapped 2021 (si lo queremos traducir al español, simplemente podemos decir que es tu Resumen de Spotify 2021) para que lo visualices; simplemente le das clic y ¡listo!

Spotify Wrapped 2021

Aparecerá un formato similar al de las historias de Instagram, donde aparecerán todos los datos de tu cuenta de Spotify relacionados a tu consumo tanto de música como de playlists y podcasts.

¿Qué voy a encontrar en Spotify Wrapped 2021?

Minutos que escuchaste música: Al inicio, después de la introducción que ofrece la aplicación, verás una pantalla que te indica cuántos minutos escuchaste música dentro de Spotify, así como la portada de algunos álbumes o sencillos que has escuchado a lo largo del año.

La canción que más escuchaste: Tal cual lo dice, podrás ver qué melodía fue la más repetida en tu biblioteca, además de indicar cuántas veces la escuchaste.

Spotify Wrapped 2021

Tu top de canciones: ¿Cuáles fueron las cinco canciones qué mas escuchaste en 2021? Saldrá la lista sin importar género.

Playlist personalizada: Tus 100 canciones favoritas del año estarán disponibles en esta playlist, lo que le asegura un éxito rotundo, sobre todo considerando que tú la fuiste armando conforme usabas la aplicación en este año.

Tu aura musical: ¿Eso existe? Sí, y Spotify te la presenta dependiendo del tipo de música que frecuentaras escuchar.

Spotify Wrapped 2021

Número de géneros musicales que escuchaste en el año: Rock, Pop, Indie, Ranchero, Rap, Hip Hop, Alternativa... Todos los géneros y subgéneros se engloban en esta sección.

Tus géneros principales: No hay mucho que explicar para esto... simple y sencillamente son los géneros musicales que más escuchaste durante el último año.

‘Elige la frase que sea falsa’: Esto es un juego que implementó Spotify para saber qué tanto conoces tu propio consumo en la plataforma. Te muestran tres sentencias, y tú debes elegir la que sea incorrecta; dependiendo de tu respuesta, te mostrarán los datos correctos e incorectos.

Spotify Wrapped 2021

Cuántos artistas escuchaste y quién fue el más escuchado: El número de músicos y bandas que pasaron pro tus oídos mientras utilizabas Spotify son los que encontrarás en esta sección, aparte de mostrarte a tu artista más oído durante 2021, arrojando también datos como la canción más reproducida del artista y el número de minutos que escuchaste su música.

Artistas que más escuchaste: El título describe esta sección por sí sola. ¿Quienes fueron tus favoritos este año?

Por último, te arrojará una imagen de resumen con los principales datos de tu Wrapped, que podrás comaprtir en tus redes sociales para que todos tus amigos lo conozcan.

Y tú, ¿ya le echaste un ojo a tu Resumen de Spotify de este año? ¿Te gustó? Si no lo has hecho, no te quedes atrás y comparte con el mundo más música, quizá entre tu resumen haya nuevos descubrimientos para otras personas