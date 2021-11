Netflix Hub: La nueva sección de Spotify dedicada a las listas de reproducción de Netflix

¿Alguna vez llegaste a pensar cómo sería si las empresas más populares de streaming en su ramo (Spotify en audio y Netflix en películas y series) se unieran para crear una experiencia única de usuario? Ya no necesitas pensarlo pues ahora es una realidad.

Ahora, Spotify creó un hub para Netflix en su plataforma, a través del cual los usuarios podrán disfrutar del soundtrack de sus películas y series favoritas de la plataforma, tales como ‘La Casa de Papel’, ‘El Juego del Calamar’, Gambito de Dama’ o ‘Sex Education’.

Hub de Netflix en Spotify

La idea surgió a través de lo observado por la grande del streaming para música, pues se dieron cuenta que dos semanas después del debut de ‘Squid Game’ en Netflix, los oyentes de Spotify habían creado más de 22 mil listas de reproducción sobre la serie coreana para ‘mantener la experiencia’.

La empresa vio que “los espectadores se quedan con ganas de más y vienen a Spotify para escucharlo”, según lo escrito en un comunicado a través de su página de internet.

¿De qué va este nuevo hub?

En el hub, al que se puede acceder escribiendo ‘Netflix’ en el buscador de la aplicación y entrando al perfil oficial, los oyentes pueden acceder a bandas sonoras y listas de reproducción oficiales de sus series y películas predilectas, además de contenido exclusivo de Spotify.

Tweet de Netflix

Y no solo eso, también están disponibles podcasts del servicio de streaming de series y películas. Entre los programas que podrás escuchar están ‘The Crown: The Official Podcast’, ‘Nada que ver’ y ‘Netflix is a Daily Joke’, por mencionar algunos.

Solo que te tenemos una buena y una mala: la mala es que el servicio está disponible únicamente para usuarios de Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, el Reino Unido, Irlanda y la India, quizá, por ser contenido en inglés, además de que estos países son algunos de los mayores consumidores de ambas plataformas.

Pero ‘no te achicopales’, podrás tener acceso a través de la página web de Spotify si es que deseas conocer más acerca de este hub, al que puedes ingresar desde este enlace. También tiene más sorpresas, pero si quieres descubrirlas puedes explorar esta nueva función por ti mismo.