¡Ya es ‘coqueta y próspera’! Christa B. Allen cumple 30 años

¿Quién no recuerda ‘Si tuviera 30′? Una de las películas más icónicas de los primeros años de los 2000, donde vemos a la talentosa Christa Brittany Allen, mejor conocida como Christa B. Allen, incursionar a los 13 años en el medio del cine y la actuación.

La jovencita que en ese momento deseaba ‘tener 30, ser coqueta y próspera’ ha hecho su sueño realidad, pues este jueves 11 de noviembre la actriz cumple 30 años, y la recordamos con este papel que la llevó a ganarse la simpatía de miles de espectadores a lo largo del mundo.

‘Si tuviera 30′ es una película que salió en 2004, y habla sobre la vida de Jenna Rink, una niña de 13 años que sueña con ser popular tras leer un artículo de la revista Poise, donde ve a chicas como las que ella quisiera ser.

Durante su fiesta de cumpleaños, es humillada por sus compañeros de clase y desea con todas sus fuerzas tener 30 años de edad. Poco después de haber pedido este deseo oculta en su armario, se despierta en 2004 (17 años después) y ¡pum! tiene 30 años de edad; su sueño se había hecho realidad.

Sin embargo, no solo recordamos a Christa por este papel; a lo largo de su carrera, la actriz ha participado en seis películas y nueve series, entre las que destacan ‘Los fantasmas de mis ex novias’, ‘Detention of the death’, y participaciones en la novena temporada de ‘CSI: Las Vegas’ y la quinta temporada de ‘Grey’s Anatomy’.

Aunque hemos de reconocer que su papel más recordado es el de la pequeña Jenna, que ha causado furor entre los miles de fans alrededor del mundo; de hecho, el año pasado la misma Christa B. Allen se disfrazó de su personaje para Halloween e incluso recreó una de las escenas de la película, lo que desató la nostalgia en más de una persona.

Incluso algunas famosas han anhelado ser ‘coquetas y prósperas’ y se han disfrazado de la jovencita Jenna; una de ellas fue Ariana Grande, a quien pudimos ver recientemente en uno de los programas de The Voice con el mismo vestido Versace, perteneciente a la colección primavera 2003 de la firma italiana.