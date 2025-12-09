Compra de Warner en el round 5 de 9: ¿Qué millonario quiere una guerra de precio por el gigante de la TV?

El administrador de fondos Mario Gabelli dijo que es “muy probable” que ofrezca las acciones de Warner de sus clientes a Paramount en un esfuerzo por iniciar una guerra de ofertas por la compañía de cine y televisión.

En una entrevista, Gabelli dijo que Paramount finalmente tendrá que aumentar su oferta de 30 dólares por acción por Warner Bros, y que Netflix también contraatacará con una oferta mayor.

“Estamos en las primeras rondas”, dijo Gabelli. “La quinta ronda de un desafío de nueve asaltos”.

El veterano inversor en medios asistió a la presentación de Paramount en una conferencia de UBS el martes y se marchó impresionado. La gerencia “hizo un excelente trabajo” al abordar los posibles desafíos regulatorios, incluso a nivel estatal, afirmó.

La firma y los fondos de Gabelli poseen casi 5,7 millones de acciones de Warner, según datos recopilados por Bloomberg, con un valor aproximado de 160 millones de dólares al precio de cierre del martes. También posee acciones de Paramount y Netflix.

¿Cómo fueron las negociaciones de Netflix y Warner?

Warner acordó la semana pasada vender sus negocios de streaming y estudios, incluyendo HBO, a Netflix por 27,75 dólares por acción en efectivo y acciones.

Paramount lanzó el lunes una oferta pública de adquisición (OPA) íntegramente en efectivo por Warner Bros y ha estado intentando convencer a los inversores de que su oferta es mejor.

Gabelli planea presentar una oferta porque “los términos del intercambio favorecen a Paramount”, incluida una propuesta totalmente en efectivo que no depende de acciones que coticen en bolsa y no está sujeta a la escisión de las cadenas de cable de Warner Bros, como lo hace la oferta de Netflix.

Gabelli no quiso decir qué empresa sería la más adecuada para Warner Bros.“No me gusta respaldar nada”, dijo. Imagina una “guerra de ofertas tradicional. Por eso se juega esa carta (la oferta pública de adquisición). Es como el Texas Hold’em”.