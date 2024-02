¿Qué tan cierto es que Telmex ya ‘no es negocio’ para Carlos Slim? Esto dicen otros datos

¿Telmex realmente no es negocio? El magnate mexicano, Carlos Slim, sorprendió hace unos días a la audiencia tras decir que Teléfonos de México estaba hundido en números rojos desde hace 10 años; sin embargo, las cifras de la compañía, al cierre de 2023, no ‘anotan’ un default.

De acuerdo con los números de América Móvil (consorcio de telecomunicaciones que incluye a Telmex) del cuarto trimestre de 2023, la firma tuvo una utilidad neta de 82 mil 759 millones de pesos en todo 2023, es decir, un crecimiento de 12.8 por ciento contra 2022.

Telmex es actualmente el principal proveedor de este servicio con casi 44 por ciento del mercado mexicano, ya que reportó ingresos por 797 mil 115 millones de pesos, apenas 1.6 por ciento menos que el año previo.

Bárbara Anderson, columnista de El Financiero, destaca en su artículo ‘Yo tengo otros rojos’ que América Móvil tuvo su “cuarto trimestre consecutivo con crecimiento en ambas plataformas: línea fija (Telmex) y móvil”.

En el caso de las líneas fijas de Telmex, explicó, los ingresos se elevaron 7.2 por ciento, impulsados principalmente por las redes corporativas o empresariales, mientras que los ingresos de redes corporativas representan el 26.8 por ciento de los ingresos de línea fija y van en aumento.

Aunque la experta asegura que el negocio de la telefonía fija viene a la baja, lo cierto es que el principal negocio de Telmex es el internet fijo de banda ancha (Infinitum) tras aportar el 51.1 por ciento de sus ingresos y el resto viene de los accesos de banda ancha.

Incluso, la empresa del hombre con la décimo tercera fortuna más grande del mundo cerró el año con la mayor cantidad de suscriptores en su negocio de internet fijo versus telefonía.

¿Qué dijo Carlos Slim sobre Telmex?

“Nos han hecho competir con un brazo amarrado”, aseguró Carlos Slim, dueño de Grupo Carso, quien reveló el pasado lunes que Telmex lleva al menos una década operando en números rojos, hace un par de años dejó de dar dividendos y ya no es negocio.

“Telmex está en números rojos desde hace 10 años. No cobramos dividendo, tiene que estarse alimentando el fondo de pensiones”, confesó en una conferencia de prensa este 12 de febrero.

Aclaró que la caída de la empresa se debía a la pesada carga de los pasivos laborales que heredó con la privatización y por la imposibilidad de sumar televisión de paga a dicha empresa.

No obstante, Slim descartó la posibilidad de vender la compañía en su totalidad: “Ya les dije a mis hijos que no la pueden vender, no es un negocio ya, pero no la vamos a vender”, advirtió el también presidente de la Fundación Carlos Slim, recalcando el hecho que debe ser una empresa mexicana y que no se pueden desprender en su totalidad.

A pesar de la situación económica de Teléfonos de México, Slim espera que en 2040 la empresa alivie sus finanzas debido a que en 2024 terminará de pagarle a más de 40 mil jubilados sus pensiones de hasta 160 por ciento, que son superiores a las de su último salario.