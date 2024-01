Aplicaciones de streaming ‘batean’ a los Apple Vision Pro: Estas empresas se bajaron del proyecto

YouTube de Google y Spotify Technology SA, los servicios de vídeo y música más populares del mundo, se unen a Netflix para mantenerse alejados de los próximos auriculares de realidad mixta de Apple, llamados Apple Vision Pro.

YouTube dijo en un comunicado este jueves 18 de enero que no planea lanzar una nueva aplicación para Apple Vision Pro, ni permitirá que su antigua aplicación para iPad funcione en el dispositivo, al menos por ahora. YouTube, al igual que Netflix , recomienda que los clientes utilicen un navegador web si quieren ver su contenido: “Los usuarios de YouTube podrán utilizar YouTube en Safari en Vision Pro en el momento del lanzamiento”.

Spotify tampoco está planeando actualmente una nueva aplicación para visionOS, el sistema operativo de Vision Pro, y no espera permitir que su aplicación para iPad se ejecute en el dispositivo cuando se lance, según una persona familiarizada con el asunto. Pero es probable que el servicio de música siga funcionando desde un navegador web. Bloomberg News informó sobre la decisión de Netflix el miércoles.

Vision Pro incluirá acceso a las aplicaciones de música y podcasts de Apple, que compiten con las ofertas de Spotify. Pero ser desairado por Netflix, Spotify y YouTube significa que las aplicaciones de streaming más populares no estarán disponibles cuando se lancen los auriculares el 2 de febrero. Apple ha comercializado en gran medida el dispositivo como una plataforma para videos, juegos y otros entretenimientos.

YouTube es una omisión particularmente grande para el producto. Cuando se lanzó el iPad original de Apple en 2010, YouTube era una de las pocas aplicaciones preinstaladas en la tableta. La compañía no descartó eventualmente apoyar Vision Pro, pero dijo que “no tenía más planes para compartir en este momento”.

YouTube y Spotify siguen ofreciendo aplicaciones populares para iPhone y iPad. Y eso, en teoría, les dio un camino fácil para respaldar Vision Pro. Los desarrolladores con software para iPad en la App Store normal verán que esas aplicaciones aparecen en la tienda Vision Pro de forma predeterminada. Eso significa que los desarrolladores deben optar por no participar si no quieren participar.

Varias otras aplicaciones de entretenimiento siguen participando, incluidas Disney+, Max, Peacock, ESPN y Amazon Prime Video. En total, Apple dice que el dispositivo admitirá más de 1 millón de títulos en la App Store de los auriculares. La compañía comenzará a aceptar pedidos anticipados del Vision Pro el viernes.

YouTube y Spotify se negaron a decir por qué dejaron de respaldar el dispositivo que costará 3 mil 499 dólares. Spotify no ofrece una aplicación en auriculares de la competencia, como Quest de Meta Platforms, aunque YouTube sí. Spotify también se ha visto envuelto en una pelea con Apple por las políticas de la App Store, pero la decisión sobre Vision Pro no está relacionada con eso, según la persona familiarizada, que pidió no ser identificada porque las deliberaciones son privadas.

Las búsquedas realizadas por MacStories el jueves indicaron que otras aplicaciones clave para iPhone y iPad, incluidas Facebook, Instagram y WhatsApp de Meta, tampoco están configuradas para funcionar en Vision Pro. Pero eso podría cambiar con el lanzamiento del dispositivo, o esos desarrolladores podrían estar planeando nuevas versiones dedicadas para visionOS. Meta no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

El ejecutivo de Apple a cargo de Vision Pro dijo a los empleados esta semana que espera que la atención médica, la capacitación de técnicos y la educación eventualmente se conviertan en áreas clave para el producto. La compañía también está estudiando aplicaciones corporativas, informó Bloomberg News el jueves.

Vision Pro representa la primera categoría importante de productos nuevos de Apple desde que comenzó a vender relojes inteligentes en 2015.