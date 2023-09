Nueva aerolínea Mexicana tendrá bebidas de cortesía y otros beneficios en su arranque

La nueva Mexicana de Aviación empezará a volar a partir de diciembre y, poco a poco, el gobierno ha comenzado a revelar el modelo de aerolínea y los servicios que ésta ofrecerá a los viajeros.

De inicio, la empresa aérea del Estado incluirá bebidas de cortesía en los boletos que comenzará a vender durante este mes de septiembre. La página web de la aerolínea muestra, además, que, por inicio de operaciones, los pasajeros podrán elegir sus asientos sin ningún costo adicional.

La empresa aérea del Estado, que será administrada por militares, también permitirá a los viajeros documentar una maleta de 15 kilogramos sin costo adicional, esto solo durante el lanzamiento.

El equipaje que sí incluirá, y no solo durante su etapa de despegue, será el de mano, es decir, una maleta carry on y un artículo personal que en su conjunto no pesen más de 10 kilogramos, un beneficio que usualmente es cobrado por las aerolíneas privadas.

De acuerdo con la web de la aerolínea, la misión de la nueva Mexicana será brindar servicios de transporte aéreo al alcance de todos, además de que buscará posicionarse como la opción de transporte aéreo de alta calidad.

El gobierno, además, ya usa las marcas de Mexicana, las cuales compró por 407 millones de pesos, mismo que ya fueron entregados a los trabajadores de la aerolínea.

Se espera que la aerolínea opere una decena de aviones de la marca Boeing, modelo 737, de una capacidad de 180 pasajeros y cuyos boletos serían hasta 20 por ciento más bajos con respecto a los que ofrecen las aerolíneas privadas.