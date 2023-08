¿Qué sabemos de Boeing, el ‘gigante’ de la aviación que ‘dará alas’ a Mexicana de Aviación?

La nueva aerolínea militar del Gobierno de México podrá comenzar a volar tan pronto como este año, luego de que se anunciara la compra-venta el jueves como adelantó El Financiero.

Se planea iniciar operaciones en diciembre, con aeronaves de la compañía Boeing, lo que acelera el plan del presidente Andrés Manuel López Obrador para reforzar los proyectos empresariales de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).

La aerolínea del Estado mexicano arrendó para comenzar operaciones hasta 10 aviones 737-800 de Boeing, informó el general secretario Luis Cresencio Sandoval, con tres entregas previstas para finales de septiembre y el resto para finales de octubre. La venta de boletos podría comenzar en septiembre, indicó.

¿Qué sabemos sobre Boeing?

Boeing es una compañía de aviones con una larga historia.

En julio de 1916, William Boeing incorporó Pacific Aero Products Co., que después pasó a llamarse Boeing Airplane Co. Al año siguiente, la compañía vio a su primer avión, un Model C, realizar su primer vuelo sobre Lake Union, cuenta la empresa.

La compañía narra también que en 1917, cuando Estados Unidos entró en la Primera Guerra Mundial, envió sus aviones Model C modificados para la Marina.

La empresa ahora cuenta con aviones para vuelos comerciales, con su modelo Boeing 747, que se convirtió en el avión civil más grande del mundo cuando entró en servicio en 1970.

E incluso ha incursionado en la industria aeroespacial.

Y ha presentado nuevos modelos de su avión comercial con el paso de los años.

El valor de mercado de Boeing actualmente es de 143 mil 972 millones de dólares, con cifras actualizadas a este jueves 10 de agosto. En las operaciones del día, las acciones suben 0.37 por ciento a 238.67 dólares cada una esta mañana.

La firma explica que actualmente cuenta con 10 mil aviones comerciales en servicio, con diversas actualizaciones que permiten volar más lejos con menos combustible, menos ruido y menores emisiones.

Ahora, la nueva aerolínea Mexicana de Aviación arrancará operaciones con 10 aviones modelo 737-800 de Boeing. Otra compañía nacional con estas aeronaves es Aeroméxico.

No todo ha sido bueno para Boeing.

La marca de aeronaves también se ha visto envuelta en escándalos en los últimos años.

Dos aviones modelo 737 Max tuvieron accidentes mortales en incidentes separados, en 2018 y 2019.

En marzo de 2019, un avión de Ethiopian Airlines se accidentó y murieron 157 pasajeros, incluidos los dos pilotos. Esto sucedió cuando la nave se estrelló cerca de Addis Abeba, capital de Etiopía, que se dirigía hacia Nairobi, Kenia, pocos minutos después de despegar y de que el piloto pidiera permiso para regresar por un problema no especificado.

Apenas en enero de 2023, Boeing se declaró inocente de engañar a reguladores federales sobre cambios hechos en su sistema de control de vuelo de los 737 Max que sufrieron accidentes.

Lo que sabemos sobre el acuerdo del Gobierno mexicano y su nueva aerolínea

Apenas en mayo de este año, el Gobierno federal publicó en el DOF un decreto que oficializó la constitución de esta nueva aerolínea, la cual estará a cargo de la Sedena.

En julio, el presidenteLópez Obrador confirmó la compra de Mexicana de Aviación luego de que un juzgado en materia laboral confirmara el sobreseimiento de un laudo que beneficiaba a solo 200 de los más de 6 mil trabajadores que forman parte de los empleados, exempleados y jubilados de la empresa.

Luego de este proceso, que ha estado plagado de obstáculos judiciales, el Gobierno logró cerrar la compra de Mexicana de Aviación, como informaron fuentes a El Financiero el jueves por la noche.

La compra se cerró en una cifra cercana a los 816 millones de pesos y, aunque no cubre a totalidad las liquidaciones de los trabajadores, representa la única puerta de justicia para los colaboradores de Mexicana de Aviación, una aerolínea que en su momento fue la más importante del país y América Latina.

En la conferencia matutina de este jueves, se informó que la firma arrendará 10 aviones de Boeing con sus respectivas tripulaciones: un piloto, un copiloto y cuatro sobrecargos.

En un inicio, la aerolínea solo atenderá vuelos domésticos. Las aerolíneas en México tienen prohibido agregar nuevas rutas o frecuencias a Estados Unidos desde mayo de 2021, cuando la Autoridad Federal de Aviación redujo la calificación de seguridad del país a la Categoría 2. Se prevé un retorno a la Categoría 1 en los próximos meses.

El Ejército está recibiendo asesoramiento de Boeing y otras empresas sobre turismo y venta de boletos, dijo el titular de Sedena en ‘la mañanera’. “Todavía estamos trabajando”, señaló.

Con información de Bloomberg y Aldo Munguía.