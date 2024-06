Impugnan elección para la gubernatura de Morelos y presidencia municipal de Cuernavaca

Frente a la serie de irregularidades registradas durante las elecciones 2024, la aspirante de la coalición “Dignidad y seguridad por Morelos vamos todos”, Lucía Meza Guzmán, anunció que ha impugnado la declaración de validez del proceso electoral por la gubernatura de Morelos.

También se aplicó una impugnación para la presidencia municipal de Cuernavaca, debido a que la candidata de Morena, Alejandra Flores Espinoza, señaló que existieron diversas anomalías, tal como la instalación de casillas y el actuar de funcionarios, que ponen en duda el resultado a favor de José Luis Urióstegui Salgado, candidato de la coalición conformada por el PAN, PRI, PRD y el partido Redes Sociales Progresistas.

A través de X, antes Twitter, la senadora con licencia Meza Guzmán consideró que “no se puede validar un resultado electoral con una gran cantidad de vicios cometidos desde el primer minuto de las votaciones, mismas que fueron validadas por el propio árbitro electoral, en lo que pudiera considerarse una infame parcialidad del proceso”.

Asimismo, indicó que la lucha jurídica que se ha emprendido no solo busca limpiar el proceso electoral y anular la elección de gobernador en Morelos, sino también pretende defender la democracia y el voto de miles de morelenses que fueron defraudados.

Por su parte la aspirante municipal de la coalición “Juntos seguimos haciendo historia”, Flores Espinoza, argumentó que en 75 casillas se nombraron funcionarios de casilla ajenos al distrito correspondiente y que incluso se encontraban formado en la fila. Además, hay más de 20 actas que fueron “computadas en receso” en ausencia de los representantes de los partidos.

La también ex diputada local explicó que el martes posterior a la elección, es decir el 4 de junio, aparecieron 40 paquetes electorales que no habían sido computados y que nadie sabía del lugar en dónde se encontraban; algunos de ellos -aseguró- fueron localizados en domicilios particulares y uno más abandonado en la calle. Aseguró que otros paquetes estaban en cajas de ‘Office Depot’ y no en las proporcionadas por la autoridad electoral, incluso otros venían sellados sin boletas solamente con actas.

Alejandra Flores refirió la confusión que generó el cierre del Programa de Resultados Electorales Preliminares instalado bajo la supervisión del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC) que al cierre arrojó un 92.99 por ciento del cómputo de actas, sin embargo, en el apartado de actas contabilizadas apenas se alcanzó el 64.34 por ciento.

En respuesta, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM), Ixel Mendoza Aragón, informó que se habían recibido 84 medios de impugnación y entre estos destacan 4 en contra de la gubernatura, explicó durante el arranque de esta semana.

Por su parte, Margarita González Saravia, en calidad de gobernadora electa de Morelos, se encuentra realizando recorridos por el estado y está próxima a hacer del conocimiento público a los integrantes del equipo de transición. Mientras que José Luis Urióstegui Salgado, candidato electo de Cuernavaca, anunció que retornará a la presidencia municipal de Cuernavaca para concluir su periodo cuya renovación será el 1 de enero de 2025.