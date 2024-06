Elecciones 2024 en México: Gobernadores electos reciben constancia de su triunfo

Tras los comicios del pasado domingo 2 de junio, seis de los nueve candidatos ganadores recibieron las constancias que los acreditan como gobernadores electos en Guanajuato, Tabasco, Veracruz, Morelos, Chiapas y Yucatán.

Por la coalición Morena-PT-PVEM, Rocío Nahle, Eduardo Ramírez, Joaquín Díaz Mena, Margarita González Saravia y Javier May fueron elegidos como gobernadores; mientras que la alianza PRI-PAN-PRD obtuvo el triunfo con Denisse Muñoz Ledo.

Guanajuato

La candidata de la coalición formada por el PAN, PRI y PRD, Libia Denisse García Muñoz Ledo, recibió, este domingo 9 de junio, la constancia de mayoría que la acredita como la primera gobernadora electa de Guanajuato, para el periodo 2024-2030.

De acuerdo al cómputo final de la jornada electoral del 2 de junio, Libia García obtuvo un millón 270 mil 186 votos, equivalente al 51.25 por ciento de la votación emitida en la entidad, lo que la convierte en la primera mujer en gobernar el estado.

Libia García recibió la constancia de mayoría como Gobernadora electa de parte del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG), en una sesión de cómputo estatal, donde estuvo acompañada de su familia además del presidente nacional del PAN, Marko Cortés y de los liderazgos del PRI y PRD.

“Hoy comenzamos este nuevo capítulo en la historia de Guanajuato. Quiero invitarles a todas y todos a seguir siendo parte de este nuevo comienzo, que transformemos en esperanza esa confianza que la gente nos dio, para tener un mejor Guanajuato. Gracias por confiar en mí, no les voy a fallar. ¡Si se pudo!”, expresó Muñoz Ledo.

Veracruz

La candidata de la coalición “Sigamos haciendo historia”, Rocío Nahle García, recibió la constancia de mayoría que la acredita como gobernadora electa de Veracruz.

En total, Nahle obtuvo el 58.9 por ciento de los votos con más de 2 millones de votantes a su favor, de acuerdo con el cómputo estatal, convirtiéndose en la primera mujer en gobernar la entidad.

La vrtual gobernadora dijo que el OPLE Veracruz realizó un esfuerzo por cuidar la democracia que existe en la entidad.

”Un gran trabajo, tanto en nuestros representantes en el INE y los del OPLE, ha sido posible llevar a cabo este proceso cívico en una forma ordenada, pacífica y transparente por el bien de todos los veracruzanos y veracruzanas”, expresó.

Yucatán

Con el compromiso de reconstruir el gobierno estatal, volverlo más humanista e incluyente, Joaquín Díaz Mena recibió del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPAC) la constancia que lo acredita como gobernador electo de Yucatán, para el periodo que iniciará el 1 de octubre de 2024 y concluirá el 30 de septiembre de 2030.

En la sesión del IEPAC se informó que al concluir el conteo el candidato de la coalición Sigamos Haciendo Historia, integrada por Morena, PVEM, PT, Joaquín Diaz Mena obtuvo 629 mil 394 votos.

Joaquín Diaz envió un mensaje al pueblo yucateco, destacando que el poder será para todos y las decisiones que afecten a la comunidad no serán tomadas por un pequeño grupo de poderosos.

”Esta nueva oportunidad, después de mi accidente, es porque tenemos una misión de cumplir con el pueblo de Yucatán, cambiar para siempre la forma de gobernar”, subrayó Huacho Díaz, quien en su juventud para pagar su universidad trabajó como mesero, además de ser corresponsal de un periódico de circulación estatal en su pueblo.

Chiapas

Con un millón 865 mil 144 votos a su favor, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) entregó la constancia de mayoría que acredita como gobernador electo del estado de Chiapas a Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, quien convocó a un gobierno de unidad donde se trabajará por una cultura de paz desde la educación básica.

Ramírez Aguilar recibió su constancia y agradeció a la maquinaria electoral desde funcionarios de casillas, capacitadores, consejeros municipales, distritales y a los representantes de casillas, quienes defendieron el voto y se desvelaron horas o días en este proceso electoral.

Ramírez Aguilar dijo que incluirá en su gobierno las propuestas de sus adversarias de esta contienda electoral y las llamará a sumar esfuerzo en su gobierno.

“Tengo un compromiso que cumplir y lo haré porque estos meses lo voy a utilizar para ganarle tiempo, no me voy a esperar a llegar al 8 porque en la transición que habremos de llevar a cabo en los próximos días será una transición pacífica una transición con altura profesional de Administración Pública seré como lo he sido siempre muy respetuoso y siempre muy reconocido al gobernador Rutilio Escandón y a todos su equipo de trabajo porque no somos distintos somos del mismo movimientos”, indicó el senador con licencia.

Ramírez Aguilar dijo que reflexionaba sobre con qué personaje político de la historia se identificaba más y pensó en uno de ellos, en el oaxaqueño Ricardo Flores Magón, quien editó el periódico Regenación previo a los días de la Revolución Mexicana.

Morelos

La candidata de la coalición “Juntos seguimos haciendo historia”, Margarita González Saravia, alcanzó el triunfo en el proceso electoral con 460 mil 271 votos; esta tarde, el Instituto de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, IMPEPAC, una vez finalizada la revisión y verificado el conteo final, le entregó la constancia de mayoría que la acredita como Gobernadora Electa para el Estado de Morelos.

La virtual gobernadora emitió un llamado a la reconciliación y se comprometió a dialogar con todas las fuerzas políticas del estado. En el marco del Día de la Libertad de Expresión, González Saravia invitó al actual presidente de la Mesa Directiva de la actual Legislatura, el panista Francisco Sánchez Zavala, a una próxima reunión. El diputado logró la reelección pero ahora serán minoría en la LVII Legislatura.

Tabasco

Javier May Rodríguez recibió, este domingo, la constancia de mayoría que lo acredita como el gobernador electo de Tabasco tras resultar ganador, con el 80 por ciento de los votos, el pasado 2 de junio.

En octubre asumirá el cargo que actualmente ostenta Carlos Manuel Merino Campos, en sustitución de Adán Augusto López Hernández, quien pidió licencia en 2021 para asumir el cargo de Secretario de Gobernación.

El extitular de Fonatur sostuvo, frente a los integrantes del Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, que su triunfo fue “contundente” y no deja lugar a dudas, pues está 70 puntos arriba del segundo lugar.

Aseguró que comienza una transición pacífica porque “la ciudadanía decidió y el IEPCT cumplió”.

“Por decisión del pueblo, ya soy gobernador de Tabasco”, enfatizó May Rodríguez después, en un mitin frente a las instalaciones del órgano electoral local: “La gente tendrá valor por lo que es, no por lo que tiene. Por la felicidad y el bienestar de Tabasco, empeño mi palabra diciéndoles que siempre gobernaré pensando en la felicidad del pueblo”, subrayó.

Acompañado de su familia y el resto de candidatos electos de su partido, añadió que no hay tiempo que perder. Estos tres meses de transición serán de preparación para comenzar a dar resultados desde el primer día de su mandato.

“Nadie está pensando en la venganza ni en la revancha. Estamos enfocados en que durante nuestro mandato la prioridad será siempre el bienestar de la gente, en que todas y todos tengan oportunidades”, expresó.

Afirmó que su administración trabajará para atender las causas de la inseguridad, los problemas de agua y luz, salud y vivienda, además de modernizar Tabasco con grandes obras como la construcción del Puerto de Frontera, el Tren de Dos Bocas a Estación Chontalpa, carreteras y una nueva movilidad integral y funcional.

-Con información de Luciano Vázquez, Ana Alicia Osorio, Yoisi Moguel, M. Albert Hernández, Isaín Mandujano y Teodoro Rentería.