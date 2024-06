Del tequila a los rascacielos: Dueños mexicanos de José Cuervo construyen un imperio inmobiliario en EU

El heredero de una fortuna construida con el tequila José Cuervo ha invertido dinero en bienes raíces comerciales en Estados Unidos durante los últimos 15 años, acumulando silenciosamente una cartera que se extiende desde Miami hasta Minneapolis.

Juan Beckmann Vidal, el patriarca detrás del fabricante de tequila y otras bebidas espirituosas pertenecientes a Becle SA, ha comprado y desarrollado al menos 464 mil 515 metros cuadrados de propiedades en su mayoría comerciales en tres estados de Estados Unidos. En total, los edificios valen más de mil millones de dólares, según el Índice de multimillonarios de Bloomberg.

El negocio inmobiliario ha sido totalmente respaldado por los Beckmann y hasta ahora ha disminuido los coinversionistas, dijo José Antonio Pérez, un abogado mexicano que dirige Agave Holdings, como se conoce a la firma.

El último proyecto de Agave, un complejo de uso mixto en el moderno Coral Gables, cerca de Miami, no sólo es el más ambicioso hasta el momento, sino también emblemático del manual estadounidense de una de las familias más ricas de México, que posee una fortuna combinada de 7 mil millones de dólares, según el índice de riqueza de Bloomberg.

Agave compró el terreno de Coral Gables después de una ejecución hipotecaria hace más de una década. Su pronta llegada al sur de Florida está resultando una bendición a medida que los precios de las propiedades se disparan tras la afluencia de nuevos residentes de Estados Unidos y el extranjero. El nuevo edificio, que está totalmente alquilado, incluirá oficinas para Apple Inc.

La firma espera replicar ese éxito en Chicago. Agave compró bienes raíces en la ciudad en los últimos años con grandes descuentos, apostando a que uno de los mercados inmobiliarios comerciales más golpeados de Estados Unidos eventualmente se recuperará.

Beckmann “quiere maximizar los metros cuadrados como parte de una estrategia a largo plazo para las generaciones futuras”, dijo Pérez en una entrevista en Miami. “En 15 años se ha reinvertido todo en Agave. Nunca ha sacado ni un centavo de la empresa”.

Mientras Beckmann, de 84 años, sigue residiendo en México con sus hijos que dirigen la empresa Becle, que cotiza en bolsa, su pariente Carlos Beckmann, primo de segunda generación, es director general de Agave.

Las propiedades incluyen la recién terminada Plaza Coral Gables con 2.25 millones de pies cuadrados de espacio para oficinas, residencial y comercial. Agave también posee 396 Alhambra en Coral Gables, que albergará la sede de la FIFA durante la Copa Mundial de fútbol de 2026. En Chicago, poseen y operan dos torres de oficinas, incluida una comprada el año pasado con un descuento de casi el 40 por ciento respecto a la última vez que se vendió. En Minneapolis adquirieron un hotel de 93 habitaciones.

Como pioneros de familias latinoamericanas adineradas que construyen negocios inmobiliarios en Estados Unidos, ahora están en conversaciones con otros inversionistas y familias para asociarse potencialmente fuera de Agave u ofrecer experiencia. Son socios estratégicos de White Bridge Capital, una firma dirigida por exbanqueros de Citigroup que busca conectar oficinas familiares con oportunidades de inversión.

Beckmann había estado sobreexpuesto a los bienes raíces en su país de origen, México, en 2008, cuando comenzó a deshacer sus tenencias allí para diversificar sus inversiones. Recurrió a Pérez, que ya trabajaba para su family office, para construir un negocio inmobiliario en Estados Unidos, incluso cuando las repercusiones de la crisis financiera mundial todavía golpeaban la economía. Además de los activos inmobiliarios, Pérez también supervisa los bienes inmuebles personales, las inversiones, los activos y las estructuras fiscales de los Beckmann en Estados Unidos.

Gregory Schwartz, quien se unió a Agave en 2018, dirige la firma junto con Pérez. Ambos ayudan a las generaciones más jóvenes de la familia Beckmann a analizar oportunidades de inversión, incluidos acuerdos tecnológicos de nueva creación, dijeron.

El negocio de las bebidas alcohólicas se remonta a 1758, cuando el rey Fernando VI de España concedió a José Antonio de Cuervo la aprobación para plantar agave para producir tequila. La empresa construyó una destilería a principios del siglo XIX y comenzó a embotellar y exportar el producto. Beckmann, descendiente de inmigrantes alemanes, se casó con un miembro de la familia y tomó el control de la destilería en 1970. Bajo su liderazgo, la empresa comenzó a adquirir otros tipos de bebidas espirituosas para diversificarse del tequila y el mezcal.

Si bien Beckmann solía visitar Miami casi mensualmente para supervisar proyectos, ha restringido sus viajes desde la pandemia, dijo Pérez.

Durante la construcción de la Plaza hubo muchos momentos de nerviosismo cuando llegó la pandemia y se quedaron sin contratos de arrendamiento. Se dieron cuenta de que no tenían suficiente dinero para “construir este monstruo”.

En un momento, Beckmann les preguntó cuánto necesitaban para terminarlo. La respuesta: 300 millones de dólares.

“Así que nos envió 300 millones de dólares. Él dijo: ‘Solo termina. No quiero pesadillas, no quiero dolores de cabeza, no quiero que me aprovechen demasiado’”, dijo Pérez.

Agave tiene un equipo de aproximadamente seis personas y, si bien han analizado otras ciudades de rápido crecimiento después de la pandemia, no están convencidos de que les irá mejor que en sus ubicaciones actuales, donde conocen el mercado y se les presentan constantemente nuevas oportunidades.

Un criterio para cualquier nuevo destino es tener un vuelo directo desde su base en Miami, bromearon.

“Siempre decimos que no estamos mirando”, dijo Pérez, mirando por la ventana de la oficina hacia el complejo Coral Gables Plaza. “Pero así es como terminamos con esto”.