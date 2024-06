De 3,855 encuestados por Morena, hasta 75% quiere que se elija a jueces por voto

Entre 68 y 75 por ciento de las personas entrevistadas en las encuestas mandadas a hacer por Morena considera que ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial deben ser electos mediante el voto popular, informó la virtual presidenta Claudia Sheinbaum.

La morenista recibió ayer por la mañana al dirigente de su partido, Mario Delgado, quien le entregó los resultados de las tres encuestas realizadas el fin de semana por las empresas Enkoll y De las Heras, las cuales fueron elegidas porque son las encuestadoras que registraron el resultado más cercano en la elección del 2 de junio, así como los sondeos realizados por la Comisión de Encuestas de Morena.

La exjefa de Gobierno de la capital, al dar a conocer los resultados en conferencia de prensa en la casa de transición, destacó que entre 77 y 83 por ciento de los encuestados considera necesario que se lleve a cabo una reforma en el Poder Judicial en general.

“Nosotros ganamos la elección con 59 por ciento. (...) Me parece muy relevante, porque si hubiera sido 59 por ciento, pues es como las personas que votaron por nosotros, pero es todavía más de las personas que votaron por nosotros que reconocen la importancia de una reforma al Poder Judicial”, afirmó.

Destacó, en ese sentido, que como “un porcentaje muy alto de la población considera que es necesaria” la reforma al Poder Judicial, “la decisión que se tome” ahora “dependerá del Congreso”, porque “en la democracia hay mayorías”.

De acuerdo con Sheinbaum, “habrá gente que no esté de acuerdo” con esta reforma, porque esa “es la democracia”; no obstante, criticó que “algunos por interés” no están de acuerdo, porque “tienen ya arreglos con el Poder Judicial, no legales, no transparentes, sea con ministros o con magistrados; es decir, hay algunos que por interés no quieren”.

La reforma al Poder Judicial, planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador el 5 de febrero pasado, busca realizar en 2025 una elección extraordinaria mediante voto popular para renovar a todos los ministros, jueces y magistrados; reducir el número de ministros de la Corte de 11 a nueve integrantes; sustitución del Consejo de la Judicatura Federal; establecer un tribunal de disciplina judicial, y poner nuevas reglas procesales.

La empresa De las Heras realizó mil 195 entrevistas cara a cara en vivienda entre el 14 y el 16 de junio, mientras que Enkoll realizó mil 202 y la Comisión de Encuestas de Morena mil 458, un total 3 mil 855 encuestados.

De acuerdo con estos estudios demoscópicos, entre 15 y 20 por ciento de las personas entrevistadas considera que todos los ministros, magistrados o jueces son corruptos, mientras que entre 38 y 44 por ciento considera que la mayoría de los integrantes del Poder Judicial son corruptos.

Asimismo, entre 85 y 89 por ciento de los encuestados está de acuerdo en crear un órgano independiente al Poder Judicial de la Federación que vigile, investigue y sancione a los ministros, magistrados y jueces que incurran en alguna falta o en actos de corrupción.

“(Es) un porcentaje muy alto que considera que hay corrupción en el Poder Judicial y un porcentaje muy alto también que considera la elección directa como una forma viable de elegir a los magistrados, a los ministros y a los jueces”, machacó Sheinbaum Pardo.